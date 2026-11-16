Крейг Хьюстон, стоявший у истоков популярного зомби-режима во франшизе Call of Duty, был уволен из студии Treyarch в рамках недавних сокращений. Информацию об уходе после двух десятилетий работы разработчик подтвердил на своей странице в LinkedIn.

Хьюстон присоединился к команде Treyarch в 2006 году на должности ведущего сценариста. Помимо развития зомби-режима, дебютировавшего в Call of Duty: World at War в 2008 году, он участвовал в создании сценариев для нескольких одиночных кампаний серии от издательства Activision.

В своем заявлении сценарист поблагодарил команду и поклонников серии за совместную работу и поддержку:

«Спустя примерно 20 лет я, к сожалению, оказался в числе тех, кого затронули недавние сокращения. Я горжусь тем, что работал с таким количеством талантливых людей — многие из них останутся моими друзьями на всю жизнь. Спасибо всем фанатам за ваш энтузиазм, поддержку и добрые слова на протяжении всех этих лет».