Слух: Call of Duty: World at War и Singularity появятся в Game Pass в мае

Microsoft продолжает добавлять игры Activision Blizzard в Xbox Game Pass, и, по слухам, в мае в каталог сервиса войдут Call of Duty: World at War и Singularity. Эти данные поступили от известного инсайдера eXtas1s, утверждающего, что игры станут доступными для подписчиков спустя несколько месяцев.

Разговоры о возможном появлении игры в сервисе усилились после того, как шутер 2008 года от Treyarch был замечен в Microsoft Store. Однако инсайдер уточняет, что до появления World at War Game Pass пополнится ещё одной игрой из серии Call of Duty.

Стоит отметить, что пока это лишь неподтверждённая информация. Хотя eXtas1s часто делится инсайдами, его прогнозы не всегда сбываются.

Тем не менее, ожидается, что со временем в Game Pass появится вся серия Call of Duty и ключевые проекты Activision Blizzard, включая Singularity. Остаётся только дождаться официальных объявлений.