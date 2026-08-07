В Call of Duty: World at War могли появиться прокачиваемые танки, но идею вырезали перед релизом

Датамайнеры обнаружили в файлах Call of Duty: World at War следы крупной механики, которая могла заметно изменить мультиплеер. По всей видимости, студия Treyarch изначально планировала сделать боевую технику одной из ключевых особенностей игры, однако перед релизом от этой идеи почти полностью отказались.

Находкой поделились датамайнеры ForwardLeaks и TheSpoopatron. Согласно найденным данным, игроки должны были получать возможность вызывать танк после серии из семи убийств.

При этом техника задумывалась гораздо глубже, чем в финальной версии игры. Танки можно было настраивать: менять вооружение, устанавливать различные улучшения, включая огнемет, а также изменять их характеристики, например скорость передвижения.

Для такой системы Treyarch разрабатывала и дополнительные карты, рассчитанные на масштабные сражения с участием бронетехники. Однако до релиза большая часть этого контента была вырезана. Почему разработчики отказались от идеи, неизвестно. Возможно, механика не оправдала ожиданий, либо на нее просто не хватило времени — ранее сообщалось, что разработка World at War сопровождалась серьезными изменениями и переработками.

В итоге техника осталась лишь на нескольких картах, где игроки могли использовать танки, но полноценной частью мультиплеера так и не стала. Если бы задумка дошла до релиза, серия Call of Duty могла получить совершенно другое направление развития задолго до появления масштабных режимов с техникой в современных частях.