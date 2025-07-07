Activision временно отключила серверы PC-версии Call of Duty: WWII в Game Pass

Совсем недавно наша редакция предостерегала игроков, пользующихся Xbox Game Pass, от знакомства с последней главой Call of Duty, пополнившей каталог, в связи с очень серьезной угрозой взлома, которую наконец-то начала расследовать Activision.

Хакеры использовали ошибки, которые оставались нерешенными в течение многих лет, чтобы получить контроль над компьютерами пользователей, вызывая появление нежелательных окон или выключая компьютеры по команде

И вот теперь издатель наконец-то решил разобраться, временно отключив серверы PC-версии: как сообщило издание PCGamesN, это решение было принято для «расследования сообщений о проблеме». Весьма шаблонное описание, уже вызвавшее забавную реакцию тех, кто имел «счастье столкнуться с проблемой», но очевидно, что речь идет о RCE-эксплойтах, используемых злобными хакерами.

Пока что пользователи, подписанные на Xbox Game Pass, могут играть по сети только в консольные версии: на ПК же придется ждать возможного патча, который раз и навсегда исправит эту серьезную ошибку.

Решение о переводе серверов в оффлайн было явно неизбежным, после того как многие игроки столкнулись с тем, что их компьютеры оказались под контролем хакеров: остается только надеяться, что для тех, кто хотел заново открыть для себя эту классику, проблема будет решена как можно скорее.