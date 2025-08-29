Call of Duty: WWII вернулась в Microsoft Store и PC Game Pass после полуторамесячной паузы

В конце июня в PC Game Pass появилась Windows-версия Call of Duty: WWII, но вскоре Activision изъяла шутер из сервиса Xbox, а также закрыла доступ к мультиплееру в Microsoft Store в связи с сообщениями игроков об эксплойте RCE, позволявшем хакерам удаленно получать доступ к ПК игроков и устанавливать вредоносное ПО.

Тем не менее, после 41-дневного разбирательства того, что в Activision назвали просто «сообщениями о проблеме», шутер снова вернулся в MS Store и PC Game Pass. И хотя пост Activision, в котором сообщается о возвращении игры, слегка расплывчат, можно предположить, что эксплойт был устранен, так как сервера WWII теперь снова в сети. Следовательно, все многопользовательские достижения, которые были временно не доступны, теперь снова можно разблокировать.

К сожалению, Activision не сообщила никаких деталей, поэтому настоятельно рекомендуется быть начеку, если собираетесь играть в многопользовательские матчи.