Call of Duty: WWII вошла в десятку самых популярных игр на Xbox благодаря Game Pass

По данным портала TrueAchievements, количество игроков, играющих в Call of Duty: WWII на Xbox, выросло более чем на 1000 % с тех пор, как 30 июня игра была добавлена в сервис подписки Microsoft.

До того как игра года восьмилетней давности появилась на Game Pass, она занимала 163-е место по популярности на консоли Xbox. Сейчас WWII занимает 9-е место, не отставая от более свежих релизов, таких как Black Ops 6. Похоже, это явный сигнал о том, что игроки хотят видеть на платформе больше классических игр Call of Duty, особенно с поддержкой мультиплеера.

Однако ПК-версии повезло в этом плане гораздо меньше. Главной проблемой Call of Duty: WWII на ПК стали многочисленные случаи взлома ПК. Проблема оказалась настолько серьезной, что Activision даже закрыла серверы на ПК, а сами игроки просили других не играть в игру, пока разработчики не исправят ситуацию.