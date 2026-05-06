Энтузиаст обошел защиту Arxan в Call of Duty: WWII для создания нового мультиплеерного клиента

Разработчик Брент ван Лисхаут сообщил в социальных сетях, что за последние 2 недели ему удалось обойти систему защиты Arxan и отключить механизмы антиотладки в шутере Call of Duty: WWII. Данное открытие прокладывает путь к созданию полноценного пользовательского клиента для игры.

По словам энтузиаста, проект стал для него большим личным вызовом, хотя часть фундамента уже была заложена другими исследователями. Он успешно эмулировал базовые функции сервисов Steam и Demonware, что позволило запустить сетевые матчи и режим для 1 игрока. Ван Лисхаут отметил, что до релиза стабильной версии предстоит еще много работы, однако техническая база уже полностью готова.

В процессе работы программист изучил проверки целостности, восстановление кода и методы противодействия отладчикам. Система защиты Arxan известна тем, что сильно запутывает код и постоянно проверяет собственную целостность, изменяя инструкции на лету. Похожие технологии применяются и в других популярных проектах, таких как Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2.

В ближайшем будущем автор планирует опубликовать исходный код своих наработок на платформе GitHub. Также он рассматривает возможность написания подробной технической статьи, которая объяснит сложные концепции обратной разработки простым языком для новичков. В комментариях пользователи радостно встретили новость и отметили, что появление альтернативного клиента в духе IW4x или Plutonium поможет сохранить игру и защитить геймеров от читеров. Оригинальный шутер разошелся тиражом более 19 млн копий, поэтому интерес к подобным фанатским модификациям остается неизменно высоким.

При создании проекта программист опирался на изучение работ других моддеров, включая Sogen для Black Ops 3, CWHook для Cold War и AuroraMod. Эти инструменты помогли ему понять принципы защиты и адаптировать готовые решения для игры 2017 года.