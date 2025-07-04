После выхода Call of Duty: WW2 на Xbox Game Pass игроки подвергаются взлому при помощи эксплойта RCE

Call of Duty: WW2 — последний шутер от первого лица Activision, который появился в Xbox Game Pass. Игра 2017 года переживает резкий рост числа игроков, но также выявляет опасную уязвимость безопасности. Социальные сети полны сообщений о геймерах, которые пострадали от эксплойта Remote Code Execution (RCE) во время многопользовательских баталий. Инциденты подчеркивают риски добавления старой игры в популярный сервис подписки без обновлений безопасности.

Взлом RCE позволяет злоумышленникам взять под контроль компьютер другого игрока. После его выполнения потенциальный вред неограничен. Участники Call of Duty: WW2 могли украсть конфиденциальную информацию или установить вредоносное ПО, не зная об этом. В некоторых случаях эксплойт может повредить ОС до такой степени, что потребуется переустановка.

Как обнаружил CyberInsider, один игрок Call of Duty: WW2 описывает, как откровенный контент появился на втором мониторе. Другой фанат заметил, как внезапно появилось окно Блокнота с сообщением, подтверждающим успешный эксплойт. До сих пор этим людям удавалось избегать катастрофической атаки. Тем не менее, если хакер получит пароли или данные банковского счета, последствия могут проявиться через несколько недель.

Геймеры рекомендуют игрокам избегать многопользовательских режимов в последнем дополнении к Xbox Game Pass. Ни Microsoft, ни Activision не сделали заявления по этому поводу. Примечательно, что несколько игр Call of Duty были отключены 2 июля для технического обслуживания. Тем не менее, неясно, были ли введены какие-либо патчи для обеспечения безопасности.

Вдобавок к разочарованиям, подобные эксплойты и взломы преследовали предыдущие игры Call of Duty. Некоторые сторонники прибегали к сторонним лаунчерам, которые устраняли дыры в безопасности. Игроки в ярости от того, что разработчики не занялись проблемами до того, как представить игру широкой аудитории Xbox Game Pass.