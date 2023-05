Вестерну Call of Juarez Gunslinger исполнилось 10 лет и авторы поделились концепт-артами и подробностями разработки ©

Сегодня, 22 мая, Call of Juarez: Gunslinger празднует свое десятилетие. Игра, завершающая серию вестернов от Techland, стала для разработчиков запоминающимся и уникальным проектом.

Вспоминая период производства, все в команде Techland единодушно подчеркивают нетрадиционный сюжет и оригинальность, сопровождавшую разработку. Все также согласны с тем, что в игру по-прежнему интересно играть, несмотря на прошедшее время.

"Дело в том, что в самом начале игра не должна была стать тем, чем она оказалась, - со смехом говорит Камиль Браун, ведущий художник по окружению во время создания Call of Juarez: Gunslinger. "Это должна была быть детективная игра, сосредоточенная на поиске улик. Я помню, что мы создали визуализацию под кодовым названием Back to the West. На ней был изображен водопад и бревенчатый домик, и мы приступили к созданию сюжета на его основе. Вернее, именно Кшиштоф Носек (продюсер) и Рафал Оркан (автор игры) начали придумывать сюжет, упоминает Камил Браун.

"В старой штаб-квартире Techland у нас была комната, которую мы называли бункером, так как в ней не было окон, и там было очень темно. Когда я думаю о Call of Juarez: Gunslinger, мои воспоминания возвращаются к тому времени, когда мы с Рафалом Орканом сидели там и обдумывали сюжет. Я, как ведущий дизайнер уровней в то время, собрал всевозможные идеи для дизайна и представил Рафалу сюжет, а он дополнял его деталями. Там, среди сигаретного дыма (хотя мы курили за пределами офиса), мы дорабатывали сценарий игры, вспоминает Адриан Сикора, который в настоящее время является продюсером игры.

"Работа над Call of Juarez: Gunslinger, вероятно, одно из моих лучших воспоминаний о Techland, - признается Петр Войтас, старший художник уровней. "Мы создавали эту игру по методологии scrum, с большой гибкостью и принятием решений со стороны команды. Мы использовали аналоговые методы, то есть мы собирались каждое утро, держа в руках листы бумаги, и записывали задачи. Мы действовали очень демократично. У каждого из нас была высокая квалификация, высокая ответственность и чувство, что мы делаем что-то, что в конечном итоге попадет в игру, - добавляет Петр Войтас.

По словам авторов, Call of Juarez: Gunslinger стала отличной завершающей точкой в истории серии, а также переходным этапом студии Techland. После неё студия перешла на хорроры с возможностями кооперативного прохождения и в данный момент авторы заняты развитием Dying Light 2: Stay Human и работают над фэнтезийным проектом в открытом мире.