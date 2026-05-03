Call of the Elder Gods 12.05.2026
Адвенчура, Логические, От первого лица, Научная фантастика
3.6 14 оценок

Авторы Call of the Elder Gods высказались об использовании ИИ

Sergey41k Sergey41k
Call of the Elder Gods, источник: Steam

Студия Out of the Blue, известная по Call of the Sea, рассказала о своём подходе к использованию ИИ при разработке Call of the Elder Gods.

Креативный директор Татьяна Дельгадо подчеркнула, что при создании проекта искусственный интеллект не применялся — ни на этапе разработки, ни в финальной версии:

Мы не использовали ИИ ни во время создания Call of the Elder Gods, ни в финальной версии игры. Мы считаем, что человеческий фактор невероятно важен для всех видов искусства, и мы очень ценим возможность контролировать мельчайшие детали в создаваемых нами работах.

При этом команда не отвергает технологию полностью. По словам разработчиков, ИИ может быть полезен на ранних стадиях работы, но не должен попадать в итоговый продукт:

Что касается использования ИИ в видеоиграх в целом, мы считаем, что он может быть полезным инструментом на ранних этапах прототипирования, но мы бы не хотели использовать его в том, что мы выпускаем для игроков.
Monster X

Можно нанять художника, который сделает текстуру за сутки, она будет хороша но с человеческим фактором, и в данном случае человек не всегда делает фотореалистично. Можно задолбать промптами ИИ, и получить по развертке уникальную фотореалистичную текстуру, которую художник сможет использовать в ходе создания чего он там хочет, но за минут так 10. Смысл отрицать ИИ?

