Авторы Call of the Elder Gods высказались об использовании ИИ

Студия Out of the Blue, известная по Call of the Sea, рассказала о своём подходе к использованию ИИ при разработке Call of the Elder Gods.

Креативный директор Татьяна Дельгадо подчеркнула, что при создании проекта искусственный интеллект не применялся — ни на этапе разработки, ни в финальной версии:

Мы не использовали ИИ ни во время создания Call of the Elder Gods, ни в финальной версии игры. Мы считаем, что человеческий фактор невероятно важен для всех видов искусства, и мы очень ценим возможность контролировать мельчайшие детали в создаваемых нами работах.

При этом команда не отвергает технологию полностью. По словам разработчиков, ИИ может быть полезен на ранних стадиях работы, но не должен попадать в итоговый продукт:

Что касается использования ИИ в видеоиграх в целом, мы считаем, что он может быть полезным инструментом на ранних этапах прототипирования, но мы бы не хотели использовать его в том, что мы выпускаем для игроков.