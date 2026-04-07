Безумие возвращается: Call of the Elder Gods выйдет 12 мая

Издатель Kwalee и студия Out of the Blue Games объявили дату выхода Call of the Elder Gods — продолжения атмосферного квеста Call of the Sea. Релиз состоится 12 мая на PlayStation 5, Xbox Series, PC и Switch 2, а также в подписке Game Pass.

Сюжет перенесёт игроков в Мискатоникский университет, где профессор Гарри Эверхарт и студентка Эванджелина Дрейтон сталкиваются с загадочным артефактом и пугающими видениями. Их расследование приведёт к открытиям, связанным с древними силами, выходящими за пределы человеческого понимания.

Геймплей сохранит основу оригинала, но станет глубже: игроков ждут сложные головоломки, исследование детализированных локаций и возможность переключаться между героями. История вдохновлена творчеством Говард Филлипс Лавкрафт, включая рассказ «Тень из времени».

Разработчики обещают кинематографичное приключение с полной озвучкой, обновлённой графикой на Unreal Engine 5 и мрачной атмосферой. Судя по описанию, Call of the Elder Gods сделает ставку не только на загадки, но и на глубокую историю о страхе, утрате и грани безумия.