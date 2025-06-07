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Call of the Elder Gods 2026 г.
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
8 1 оценка

Дебютный трейлер Call of the Elder Gods - продолжения Call of the Sea с лавкрафтовским безумием и новыми головоломками

butcher69 butcher69

Любителям атмосферных приключений и космического ужаса стоит обратить внимание на Call of the Elder Gods — продолжение Call of the Sea. Игра была представлена на летней выставке Future Games Show и уже обзавелась трейлером, раскрывающим первые детали новой истории.

Как и в оригинале, Call of the Elder Gods предложит игрокам головоломки от первого лица с упором на наблюдательность, логику и взаимодействие с окружением. Разработкой вновь занимается студия Out of the Blue Games, а это значит, что нас ждет качественный визуальный стиль и глубокая, многослойная атмосфера. При этом система сложности стала более гибкой — вы сможете самостоятельно настроить подсказки и челлендж в зависимости от своих предпочтений.

На этот раз история сосредоточится на профессоре Гарри Эверхарте, пережившем пугающие события первой игры. Теперь он работает в Мискатоникском университете, пока не сталкивается со студенткой Эванджелиной Дрейтон, преследуемой видениями таинственного артефакта. Их совместный путь приведет в иные миры и тайные уголки Земли, наполненные древними существами и забытым знанием.

Роли озвучивают звезды игровой индустрии: Юрий Лоуенталь (Spider-Man, Persona 3) и Сисси Джонс (Firewatch, Baldur’s Gate 3), а вдохновлена игра произведением Г.Ф. Лавкрафта «За гранью времён».

Дата выхода пока неизвестна, но проект выйдет «скоро» на PS5, Xbox Series X и ПК. Добавьте игру в список желаемого в Steam, чтобы не пропустить релиз!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
jax baron

точно - кал древних богов, топ название

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Talendor3

чуть the elder scrolls не прочитал...