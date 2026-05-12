Лавкрафт и кругосветное путешествие: состоялся релиз Call of the Elder Gods

Спустя 6 лет после выхода Call of the Sea студия Out of the Blue Games выпустила продолжение — Call of the Elder Gods. Релиз ожидается сегодня, 12 мая 2026 года, на всех ключевых платформах, включая ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Игра также пополнила каталог Xbox Game Pass в день выхода.

События разворачиваются в 1950-х годах. Это прямое продолжение первой части Call of the Sea, но теперь история стала гораздо масштабнее. Вместо одного острова игроки отправляются в кругосветное путешествие: от библиотек Новой Англии и австралийских пустынь до арктических льдов и заброшенных древних городов.

В центре сюжета — дуэт главных героев. Это профессор Гарри Эверхарт (муж Норы из первой части) и студентка Эванджелин Дрейтон. Эву преследуют странные сны об артефакте, найденном Гарри много лет назад, и вместе им предстоит столкнуться с последствиями той экспедиции. Сценарий затрагивает темы семейных уз, горя и потери рассудка под давлением космического ужаса. В общем, классический Лавкрафт!

Геймплейно сиквел остался одиночным приключением с видом от первого лица. Основной акцент сделан на исследовании локаций и решении головоломок. Взаимодействие персонажей напрямую влияет на геймплей: герои часто находятся в разных частях локаций, и вам нужно сопоставлять найденные ими улики. Все важные детали персонажи автоматически записывают в дневник. Для тех, кто застрянет, предусмотрена система подсказок, которая пошагово объясняет логику решения, не наказывая игрока.

Игра разработана на движке Unreal Engine 5. Авторы сохранили фирменный художественный стиль — стилизацию под масляную живопись, но с современными эффектами освещения. На PlayStation 5 реализована полная поддержка функций геймпада DualSense: тактильная отдача помогает буквально почувствовать напряжение в воздухе или работу древних механизмов.

Оценки профильных изданий:

IGN — 8/10 . Рецензент похвалил «невероятную детализацию мира» и то, как игра адаптирует идеи Лавкрафта (например, обмен телами и путешествия во времени) в понятные игровые механики. Из минусов — «иногда слишком навязчивые подсказки персонажей».

DayOne — 8.2/10 . Отмечают отличную работу актеров озвучки (Юрия Ловенталя и Сисси Джонс) и доступность через Game Pass.

But Why Tho? — 9/10. Рецензенты назвали проект одной из самых точных игровых адаптаций духа произведений Лавкрафта. Издание выделило глубокий сценарий, который фокусируется на личных трагедиях героев на фоне глобальной катастрофы.

Для тех, кто соскучился по вдумчивым квестам и густой мистической атмосфере, это один из главных релизов весны.