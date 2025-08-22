Загадки, пустыни и заснеженные миры: Call of the Elder Gods продолжает лавкрафтианскую историю

Студия Out of the Blue Games представила новый трейлер Call of the Elder Gods – приключения от первого лица, продолжающего историю Call of the Sea 2020 года. Сиквел сохраняет дух Лавкрафта, но вместо ужаса делает упор на ламповую и красочную атмосферу, напоминающую Firewatch.

Игрокам предстоит отправиться в удалённые уголки Земли, раскрывая древние тайны в виде увлекательных головоломок. В центре сюжета – профессор Гарри Эверхарт, видящий зловещие тени, и студентка Эванджелин Дрейтон, преследуемая странными снами о давно обнаруженном артефакте. Их озвучили известные актёры Юрий Ловенталь (Spider-Man, Arcane, Final Fantasy VII Rebirth) и Сисси Джонс (Firewatch, Starfield, Baldur’s Gate III).

Call of the Elder Gods обещает разнообразие локаций – от жарких пустынь до заснеженных горных вершин, а также атмосферные загадки, раскрывающие глубины лавкрафтианской вселенной. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5, а платформы включают ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Дата релиза пока не объявлена, но трейлер задаёт тон: сиквел сохранит очарование оригинала и подарит новые приключения в ярком, но загадочном мире.