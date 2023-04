VR-версия приключения Call of the Sea выйдет13 апреля для Meta Quest 2 ©

Инди-разработчик Out of the Blue и издатель Raw Fury объявили, что сюжетная приключенческая игра-головоломка Call of the Sea VR выйдет 13 апреля для Meta Quest 2.

Действие происходит в дальних уголках южной части Тихого океана в 1930-х годах. Эта история о тайнах и самопознании, номинированная на премию BAFTA, была переработана для виртуальной реальности, чтобы погрузить игроков в прекрасно созданную среду, которая была перестроена из Unreal Engine 4, чтобы соответствовать Meta Quest. 2 возможности. Решайте хитроумные головоломки от первого лица и отправляйтесь в увлекательное приключение, полное любви, неизвестности и сюрреалистичных сюрпризов.

Отправляйтесь через океан на райский остров с пышной растительностью в роли Норы, которую озвучила Сисси Джонс (Firewatch, The Walking Dead), одинокой женщины, идущей по следу пропавшей экспедиции своего мужа. Исследуя подсказки, спрятанные в этом забытом месте, вы обнаружите остатки затерянной цивилизации. Какие секреты он хранит и что вы раскопаете в поисках истины?

Впервые исследуйте этот потрясающий мир в виртуальной реальности, окружив себя потрясающими тропическими пейзажами, полными фантастических достопримечательностей, затерянных руин и подводных ландшафтов. Ищите улики и решайте множество хитроумных головоломок, чтобы собрать воедино то, что произошло на самом деле.

Выпущенная на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 оригинальная игра Call of the Sea была номинирована на премию BAFTA Games Awards 2021 в категории «Лучшая дебютная игра». Call of the Sea VR была номинирована на премию Raindance Immersive Awards 2022 в категории «Лучшая иммерсивная игра».

Call of the Sea VR будет полностью озвучен на английском, французском и испанском языках, а также локализована на японском и немецком языках. Дополнительные языки будут добавлены после релиза.