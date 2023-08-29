Рыболовный симулятор Call of the Wild: The Angler доберётся до консолей 30 августа ©

Компания Expansive Worlds объявила, что их игра о рыбалке в открытом мире Call of the Wild: The Angler выйдет на консольных платформах завтра, 30 августа. В ней представлен уникальный и доступный открытый мир, изобилующий местами для рыбалки и красивой природной местностью. Explore, игра рассчитана на 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X и 30 кадров в секунду на PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series S. Она также будет доступна при запуске на Xbox Game Pass и Game Pass для ПК.

На PlayStation 5 и Xbox Series X игроки могут выбирать между режимами «Производительность» и «Качество» в настройках игры, отдавая предпочтение повышенной частоте кадров или качеству и разрешению графики. Также были улучшены отдача контроллера и тактильные ощущения, чтобы консольные геймеры могли по-настоящему погрузиться в игру.

Недавнее обновление «Эволюция» еще больше расширило возможности рыбалки для всех игроков, содержащее большое количество улучшений и функций. Это бесплатное новое обновление, выпущенное 16 августа для платформ ПК, представило переработанное обучение, первую фазу обновленной системы развития, восемь новых видов рыб в заповеднике Золотого хребта, а также обновления качества жизни.