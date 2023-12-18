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The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 1 143 оценки

Автор The Callisto Protocol приступил к работе над новой игрой

butcher69
Новости

Глен А. Скофилд, автор The Callisto Protocol, работает над новой видеоигрой, несмотря на провал своего недавнего хоррора на выживание. К сожалению, он не поделился многими подробностями, учитывая, что разработка находится на ранней стадии.

"Несмотря на то, что я взял перерыв, я был очень занят, и не только рисованием", - написал Скофилд, добавив: "Что-то в мире видеоигр новое и захватывающее. Не могу дождаться, чтобы предоставить вам больше информации после Нового года!".

Как уже говорилось, на данный момент это единственные подробности, так что они практически нулевые. Тем не менее, приятно осознавать, что Скофилд не опустил руки после выхода The Callisto Protocol, продажи которой заставили его покинуть прежнюю студию, и хочет попробовать еще раз. В конце концов, потерять создателя Dead Space было бы плохо для всего мира видеоигр.

Кто знает, будет ли следующей игрой Скофилда снова ужастик или он посвятит себя чему-то совершенно другому.

Не так давно The Callisto Protocol получила полную русскую локализацию, которую можно скачать с нашего сайта.

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
bekertughan

Вангую, теперь это ААААА проект

3
butcher69

Это будет

проект

4
Sendler.

спасибо, больше не надо

1
Сергей Понащенко

Игра конечно звёзд с неба не хватает, однако, прошёл её раз так пять.

1
User_200

Напомните ему чтобы он не забыл запихнуть денуво свою еще не вышедшую игру! Ведь разрабы жопу рвут ради прибыли.

1
Stas776

Как издатель решит, так и будет

0
Albero

А что? Работать им ради нищебродов которые скачают игру с торрентов в день релиза? Наверное ты еще маленький,не работаешь,вряд ли тебе захочется когда то работать за бесплатно

-1
askazanov

Одну не довёл до ума, а теперь за другую берется!? Вот оно отношение к нынешним геймерам! )))

0
Shifter26

Мне кажется или персонаж со скрина похож на гг из star wars unleashed?

0
Twitch Stream Moments

А может лучше не стоит? Снова же опозоритесь

-1