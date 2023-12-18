Автор The Callisto Protocol приступил к работе над новой игрой

Глен А. Скофилд, автор The Callisto Protocol, работает над новой видеоигрой, несмотря на провал своего недавнего хоррора на выживание. К сожалению, он не поделился многими подробностями, учитывая, что разработка находится на ранней стадии.

"Несмотря на то, что я взял перерыв, я был очень занят, и не только рисованием", - написал Скофилд, добавив: "Что-то в мире видеоигр новое и захватывающее. Не могу дождаться, чтобы предоставить вам больше информации после Нового года!".

Как уже говорилось, на данный момент это единственные подробности, так что они практически нулевые. Тем не менее, приятно осознавать, что Скофилд не опустил руки после выхода The Callisto Protocol, продажи которой заставили его покинуть прежнюю студию, и хочет попробовать еще раз. В конце концов, потерять создателя Dead Space было бы плохо для всего мира видеоигр.

Кто знает, будет ли следующей игрой Скофилда снова ужастик или он посвятит себя чему-то совершенно другому.

Не так давно The Callisto Protocol получила полную русскую локализацию, которую можно скачать с нашего сайта.