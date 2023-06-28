Фанаты The Callisto Protocol называют финал дополнения Final Transmission "концом франшизы"

DLC The Callisto Protocol, The Final Transmission, уже здесь, и фанаты хотят, чтобы оно было отправлено обратно.
Все больше игроков получают в свои руки новую порцию контента для The Callisto Protocol. Отзывы от геймплея разнятся от "неважно" до "хорошо", но именно концовка заставила всех собраться вместе в коллективном вопросе "что это было, черт возьми?"
Естественно, дальше последуют некоторые спойлеры, так что воспользуйтесь этим шансом, если вы хотите узнать все это сами.
Итак, как только вы закончите сражаться с довольно жуткой формой доктора Кейтлин Малер, вы сможете пройти через расширенную последовательность сцен, если получите секретную концовку. Фанаты до сих пор пытаются понять, что все это значит, хотя наиболее точные сведения сводятся к тому, что все DLC было галлюцинацией, а главный герой, которого люди надеялись увидеть живым, мертв.
"Мне не понравилось, что они оставили клиффхэнгер, заставив меня радоваться тому, что я смогу снова играть за Джейкоба в будущем, а они просто убили его, и не просто убили, а убили самым глупым способом", — говорит один из фанатов.
Другой говорит: "Сюжетное DLC The Callisto Protocol было откровенно позорным. Один и тот же скучный цикл боя, отсутствие музыки на протяжении большей его части, крайне предсказуемый сюжетный поворот, две настоящие катсцены и ужасная концовка, которая ощущается как отказ от IP. Печально видеть, как игра, которую я так ждал, закончилась таким образом".
Ощущение "заброшенности" - популярное чувство среди фанатов, и многие опасаются, что с The Callisto Protocol все кончено.
Еще до выхода DLC его потенциальное повествование стало предметом постоянных споров. Говоря с MP1st о The Final Transmission, босс Striking Distance Глен Скофилд сказал, что "в плане повествования у нас было довольно сильное видение, но мы определенно приняли к сердцу отзывы игроков".
Он продолжает: "Я не хочу ничего раскрывать, но мы сделали несколько смелых решений в сюжете, которые, я надеюсь, понравятся сообществу. Я с нетерпением жду отзывов игроков, когда игра будет запущена".
Как могла всего 1 новая игра стать "франшизой"?
Могла бы стать началом франшизы. Вот как "Атомик Харт".
фанаты они и в африке фанаты - такие нежные, тупоголовые создания
Любить что-то, это значит быть тупоголовым ?
концовка лютый криндж. это не говоря л сцене после титров. тратить время,на такое точно не
Откуда у этого могут быть фанаты? Игра же сломана на всех уровнях. Боевка, локи, сюжет - все реализовано крайне посредственно. Даже Скорн на фоне калисты смотрится лучше, там хоть атмосферы завезли, видно, что художник не зря ел свой хлеб
локации и сюжет в норме, боевка хромает
Ни локи, ни сюжет там СОВСЕМ НЕ В НОРМЕ. 80% игры мы пробираемся по трубам и кишкам. Сюжет банален и клиширован. Атмосферу хоррора похерили в ноль.
видно в понедельник их мама родила
игра конечно калл, но лучше так не говорить, иначе обезумевшие фанатики разорвут очко.. себе, доказывая обратное! что в этой "игре", кроме глюченного графония(бесспорно красивого), есть? - (как сказал классик) - ни-**(че)-го!
На самом деле все элементы игры сами по себе довольно хороши, но вместе не очень подходят друг другу. Поэтому игра и так себе получилась.
Что в нем глюченного? Да и сюжет есть, и гемплей.
геймлей, это бежать по кишке и наклоны влево/вправо? сюжет и графика это последнее на что нужно обращать внимание, если игра абы-что, то тешить себя тем, что в ней сюжет "огого" - соболезную! ради сюжета я могу кино посмотреть, в игру должно быть интересно играть, а не через не хочу сюжет смотреть! в зельде ни графики, ни сюжета, но в нее залипаешь из-за геймплея!