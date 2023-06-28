Фанаты The Callisto Protocol называют финал дополнения Final Transmission "концом франшизы" ©

DLC The Callisto Protocol, The Final Transmission, уже здесь, и фанаты хотят, чтобы оно было отправлено обратно.

Все больше игроков получают в свои руки новую порцию контента для The Callisto Protocol. Отзывы от геймплея разнятся от "неважно" до "хорошо", но именно концовка заставила всех собраться вместе в коллективном вопросе "что это было, черт возьми?"

Естественно, дальше последуют некоторые спойлеры, так что воспользуйтесь этим шансом, если вы хотите узнать все это сами.

Спойлер

Итак, как только вы закончите сражаться с довольно жуткой формой доктора Кейтлин Малер, вы сможете пройти через расширенную последовательность сцен, если получите секретную концовку. Фанаты до сих пор пытаются понять, что все это значит, хотя наиболее точные сведения сводятся к тому, что все DLC было галлюцинацией, а главный герой, которого люди надеялись увидеть живым, мертв. "Мне не понравилось, что они оставили клиффхэнгер, заставив меня радоваться тому, что я смогу снова играть за Джейкоба в будущем, а они просто убили его, и не просто убили, а убили самым глупым способом", — говорит один из фанатов. Другой говорит: "Сюжетное DLC The Callisto Protocol было откровенно позорным. Один и тот же скучный цикл боя, отсутствие музыки на протяжении большей его части, крайне предсказуемый сюжетный поворот, две настоящие катсцены и ужасная концовка, которая ощущается как отказ от IP. Печально видеть, как игра, которую я так ждал, закончилась таким образом".

Ощущение "заброшенности" - популярное чувство среди фанатов, и многие опасаются, что с The Callisto Protocol все кончено.

Еще до выхода DLC его потенциальное повествование стало предметом постоянных споров. Говоря с MP1st о The Final Transmission, босс Striking Distance Глен Скофилд сказал, что "в плане повествования у нас было довольно сильное видение, но мы определенно приняли к сердцу отзывы игроков".

Он продолжает: "Я не хочу ничего раскрывать, но мы сделали несколько смелых решений в сюжете, которые, я надеюсь, понравятся сообществу. Я с нетерпением жду отзывов игроков, когда игра будет запущена".

The Final Transmission уже вышла.