Глен Скофилд покидает созданную им Striking Distance после неудачи The Callisto Protocol

Разработчик видеоигр Striking Distance Studios, дочерняя компания корейского издателя Krafton Inc., назначает новое руководство через несколько месяцев после коммерческого провала своей первой игры.
Главный исполнительный директор Глен Скофилд уходит, подтвердил в среду представитель Krafton, заявив, что он «решил использовать новые возможности». Главный операционный директор и финансовый директор Strikeing Distance также покидают компанию. Krafton заявила, что все три ухода были добровольными.
Директор по развитию Стив Папуцис займет пост генерального директора. В своем заявлении Скофилд сказал, что его уход был «горько-сладким, но я знаю, что студия в надежных руках».
Скофилд основал студию в 2019 году, чтобы стать духовным преемником Dead Space, научно-фантастической серии ужасов, над которым он работал в Electronic Arts Inc. В декабре 2022 года компания выпустила The Callisto Protocol, получив посредственные отзывы. В январе аналитики заявили, что игра будет продана тиражом в 2 миллиона копий, что не соответствует цели Krafton в 5 миллионов. За последние месяцы Striking Distance уволила более 30 сотрудников. На сайте компании сейчас указано около 90 сотрудников.
Встряски в компании-разработчике игр из Сан-Рамона, штат Калифорния, отражают неспокойный характер индустрии видеоигр. На создание высокобюджетных игр уходят годы, а их стоимость может достигать сотен миллионов долларов, а это значит, что одна-единственная ошибка может серьезно подорвать перспективы игровой компании.
Новые франшизы редки в отрасли, где большинство высокобюджетных игр основаны на признанной интеллектуальной собственности для снижения рисков. Релиз The Callisto Protocol был омрачён сбоями и проблемами с производительностью, что снизило её шансы на успех на конкурентном рынке. Через месяц после выхода Electronic Arts выпустила ремейк Dead Space, получивший признание критиков.
Представитель Krafton заявил, что «планы студии остаются неизменными».
Залутал бабла с дурачков и свалил в закат)))))
дуню удали напоследок, хоть глянуть, ради чего шумихи столько было, и вали на все четыре стороны.
во во а то как то не попацански получается
С тонущего корабля
Не хорошо так
Да блин, за мужика обидно. Он ведь реально умеет делать годные игры, как например Возвращение короля по Властелину колец, парочку игр по Калде.
Он умеет лутать с людей деньги, что он и доказал рекламным проектом, под кодовым названием Калисто, ну прям сын внебрачный МММ
Еще один недохнаток всего. Не надо тут на Глена бочку гнать. Сами сделайте игры раз такие умные.
Щас то можно поиграть в эту игру или она такая же без оптимизации?
очень жаль чувака..мне очень больно после этой новости (сердце болит как за родного человека)представляю что он чуствует (люди будьте добрее и мир станет лучше) хватит ненависти и злобы..аминь
Ну,жалко,но что-то мне не очень...Чел выпустил неоптимзированную игру,при чем отстойную саму по себе....Мне больше жаль людей,которые ее купили...
Сейчас хорошие игры засирают, что бы толкать своё уг с плесенью, типа ремейка деад спейса. Калисто отличная игра, поиграть можно и на 3050, а стадом сейчас просто управлять, своих мозгов нет, направить можно куда хочешь, поколение даунов.
Ну да к то ч твоим мнением не согласен, сразу даун., неправда ли так легче мыслить ? а ты случаем не замечал, что у людей не один вкус на всех, а разные и они не обязаны любить, то что тебе нравиться при покупке имеют право критиковать и не всегда критика. , совпадает с мнением остальных
Скатерью дорожка,лошара
А вы тоже пытаетесь выровнить лайки ребятам которых минусуют?
Да, мнение может быть грубым. Но дизлайкать, что оно не совпадает с вашим?
Не всегда есть время к аргументам и фактам, что-то расписывать когда общая картина в целом то верна.
Как старфилд дерьмо. - можно понимать по-разному.
Аргументы и факты могут быть разными. Пустая, не оптимизированная, уродливые модели героев. И тут же с этим можно согласиться, что сюжет игры может затянуть. Генерация новых миров с каждым новым прохождением, гринд, фарм и так далее может нравиться игрокам.
Есть очевидные высеры, но когда человеку не нравится игра и он приходит смешать с дерьмом игру, почему он не имеет на это право?
А так посмотрел эту калисту. Она может понравиться игрокам, но оптимизация пепетс.
А для игры самое важное, это проявить себя в первое время. Эта игра потеряла своё время при выходе, к ней уже не вернутся игроки.
от меня плюс тебе
тебе тоже брат
Братишка есть моё мнение и неправильное!
Так может стоило сделать нормальную игру? Тем более бюджет был огромный. Я прошел игру за один вечер, а конкретнее за 4 часа с копейками на последней сложности. Хорошо что аккаунт просто купил за пару соток