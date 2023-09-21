Глен Скофилд покидает созданную им Striking Distance после неудачи The Callisto Protocol ©

Разработчик видеоигр Striking Distance Studios, дочерняя компания корейского издателя Krafton Inc., назначает новое руководство через несколько месяцев после коммерческого провала своей первой игры.

Главный исполнительный директор Глен Скофилд уходит, подтвердил в среду представитель Krafton, заявив, что он «решил использовать новые возможности». Главный операционный директор и финансовый директор Strikeing Distance также покидают компанию. Krafton заявила, что все три ухода были добровольными.

Директор по развитию Стив Папуцис займет пост генерального директора. В своем заявлении Скофилд сказал, что его уход был «горько-сладким, но я знаю, что студия в надежных руках».

Скофилд основал студию в 2019 году, чтобы стать духовным преемником Dead Space, научно-фантастической серии ужасов, над которым он работал в Electronic Arts Inc. В декабре 2022 года компания выпустила The Callisto Protocol, получив посредственные отзывы. В январе аналитики заявили, что игра будет продана тиражом в 2 миллиона копий, что не соответствует цели Krafton в 5 миллионов. За последние месяцы Striking Distance уволила более 30 сотрудников. На сайте компании сейчас указано около 90 сотрудников.

Встряски в компании-разработчике игр из Сан-Рамона, штат Калифорния, отражают неспокойный характер индустрии видеоигр. На создание высокобюджетных игр уходят годы, а их стоимость может достигать сотен миллионов долларов, а это значит, что одна-единственная ошибка может серьезно подорвать перспективы игровой компании.

Новые франшизы редки в отрасли, где большинство высокобюджетных игр основаны на признанной интеллектуальной собственности для снижения рисков. Релиз The Callisto Protocol был омрачён сбоями и проблемами с производительностью, что снизило её шансы на успех на конкурентном рынке. Через месяц после выхода Electronic Arts выпустила ремейк Dead Space, получивший признание критиков.

Представитель Krafton заявил, что «планы студии остаются неизменными».