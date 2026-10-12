Глен Скофилд рассказал о выпуске 86 патчей для The Callisto Protocol из-за спешки издателя

Хоррор на выживание The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда вышел в 2022 году. Проект встретил прохладные отзывы критиков. Но режиссер заявляет об одной важной причине. Его просто заставили выпустить игру на три месяца раньше намеченного срока. Из-за этого ему и другим разработчикам пришлось выпустить внушительные 86 патчей после релиза.

В новом интервью, опубликованном 08.10.2026 на GamesIndustry.biz, Скофилд обсудил тяжелую разработку The Callisto Protocol. Авторы из Striking Distance Studios трудились над проектом около шести месяцев до начала пандемии COVID-19. Это событие стало настоящей головной болью для всей команды.

Глен Скофилд

Разработчики столкнулись со сложностями удаленной работы. Конференции в Zoom заменили привычное живое общение в студии лицом к лицу. Но еще сильнее на процесс повлияли проблемы с руководством в лице издателя Krafton. Скофилд утверждает о наличии важной договоренности. Ранее ему пообещали три дополнительных месяца на разработку. Это должно было компенсировать сбои из-за пандемии. В таком случае релиз состоялся бы в марте 2023 года. Однако издатель внезапно изменил свое решение. Компании потребовался выпуск проекта именно в декабре 2022 года вопреки всему.

"Меня просто заставили выпустить игру. Я очень сильно злюсь на самого себя. Нет никаких сомнений в этом. Я был просто ошеломлен таким решением руководства. Ведь у нас бушевал чертов COVID", — заявляет геймдизайнер. «В Америке тогда погибли миллионы людей. Я сам потерял одного из своих лучших друзей. Каждый божий месяц в моей компании заболевали по четыре-шесть сотрудников. Случались моменты полного закрытия нашего небольшого подразделения в Испании. Вирус быстро распространялся по таким маленьким офисам. Из-за этого мы на время полностью лишились команды рендеринга. Главной заботой в тот момент выступало здоровье людей. Создание игры просто отошло на второй план. Ведь речь шла о жизни человека. Это был вопрос человечности".

Вся эта ситуация сильно изменила итоговый облик The Callisto Protocol. Проект стал сильно отличаться от первоначальных задумок Скофилда. Из игры пришлось полностью вырезать определенные уровни, боссов и виды противников.

Эта история получила продолжение в подкасте Dan Allen Gaming. Скофилд уточнил временные рамки конфликта с издателем. В октябре 2021 года руководство Krafton согласилось дать студии любое необходимое время. Геймдизайнер рассчитывал завершить полировку к лету 2023 года. Но в январе 2022 года в корпоративные офисы пришли новые люди. Они полностью отменили прошлые соглашения. Они заставили студию целиком подстроиться под декабрь 2022 года.

Дополнительные три месяца могли пойти на исправление багов. Команда сильно страдала от нехватки кадров и постоянных болезней сотрудников. В итоге на релизе игра оказалась заполнена техническими ошибками. Скофилду пришлось тратить недели личного времени на программирование исправлений. Он продолжал заниматься дизайном и одновременно писал код для патчей. Разработчик пытался просто дотянуть проект до должного уровня качества. При этом он вообще не получал отдыха.

Со стороны издателя шла только постоянная критика.

«Всё, что они делали — это просто жаловались. Я постоянно напоминал им о спешке. Вы сами заставили меня выпустить продукт раньше срока. Почему бы вам не посмотреть на ситуацию с этой стороны вместо постоянных жалоб на оценки? Я был просто в ярости», — делится Скофилд.

После слабых результатов продаж он ушел из Striking Distance Studios. По его словам, это было обоюдное решение сторон. На данный момент геймдизайнер уже работает над совершенно новой секретной видеоигрой.