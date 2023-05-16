The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 913 оценок

Хоррор The Callisto Protocol скоро может получить крупное дополнение с новой локацией и режимом игры

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Gutsz
Новости

Несмотря на скромные финансовые результаты и довольно сдержанные отзывы от игроков на The Callisto Protocol, разработчики из Striking Distance еще не закончила с поддержкой игры. Судя по всему, в ближайшее время для хоррора готовится к выпуску следующее обновление, а также расширение с новой локацией и дополнительным режимом игры.

Официально создатели The Callisto Protocol не делали анонсов. На скорый релиз дополнения намекают новые достижения, которые недавно были добавлены в версию для Xbox. Как сообщается, всего было добавлено семь трофеев связанных с грядущим расширением. Для получения некоторых из них, игрокам придется пройти новый режим, отрубить 100 конечностей, использовать усиления и делать многое другое.

Релиз дополнения под названием Riot Bundle The Callisto Protocol для ожидается уже в ближайшие недели. Оно позволит отправиться игрокам в ранее неизведанную область тюрьмы Черного железа и сразитесь с волнами жестоких врагов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
EvgeniiV

Ждём круто 💪💪💪

1
MeduzaRUS

Ждёмс!

0
Embr0n

Прошёл игру 3 раза. Надеюсь, добавят грамотные чек-поинты, не будет босса, которого нельзя хотя бы ранить без последствий для главного героя рукопашным оружием.

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