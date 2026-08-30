Игроки сравнили DLSS 5 с The Callisto Protocol, заявив, что игра достигла такого реализма ещё четыре года назад

Пользователи сравнили визуальный результат технологии с графикой The Callisto Protocol и заявили, что игра Striking Distance Studios добилась сопоставимого уровня реализма ещё в 2022 году — без нейросетевого рендеринга.

Пост на Reddit, автор которого задался вопросом, почему вокруг DLSS 5 возникло столько шума, если The Callisto Protocol уже несколько лет назад демонстрировала чрезвычайно реалистичных персонажей. Публикация получила значительный отклик среди пользователей и даже неоторыми была подхвачена игровыми СМИ.

При этом у The Callisto Protocol действительно была серьёзная техническая база для создания реалистичной графики. Striking Distance Studios разработала собственную систему Callisto BRDF, предназначенную для более точного отображения различных материалов и кожи персонажей. В техническом докладе SIGGRAPH разработчики отдельно описали работу с диффузным эффектом Френеля и другими параметрами модели освещения.

В комментариях Reddit мнения разделились. Часть игроков согласилась, что The Callisto Protocol и сегодня выглядит впечатляюще и не нуждается в DLSS 5. Другие отметили, что новая технология всё же способна сделать лица персонажей ещё реалистичнее. Некоторые пользователи отдельно раскритиковали высокую цену DLSS 5 в производительности и спросили, оправдывает ли визуальный эффект потерю FPS.

Официальные материалы SIGGRAPH также прямо указывают, что команда занималась выбором решений для рендеринга в стремлении добиться фотореализма в The Callisto Protocol. Среди использованных подходов были трассировка лучей, физически корректное освещение и детальная работа с материалами.

Таким образом, сравнение с DLSS 5 остаётся субъективной оценкой сообщества, однако сама высокая визуальная планка The Callisto Protocol подтверждается техническими материалами разработчиков. Игра вышла в декабре 2022 года, то есть действительно примерно четыре года назад.