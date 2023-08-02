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об игре
The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 993 оценки

Из студии Striking Distance, авторов The Callisto Protocol, уволили нескольких старших разработчиков

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butcher69
Новости

Студия Striking Distance хотела заявить о себе, выпустив зимой этого года AAA-ужастик The Callisto Protocol, но игра не имела коммерческого успеха. Теперь старшие разработчики объявили о своем увольнении из Striking Distance Studios.

Эти сообщения были впервые замечены одним из пользователей LinkedIn после того, как один из разработчиков прокомментировал ситуацию, а другой старший художник по окружению из студии сообщил о своем увольнении. Причина увольнения не называется, и официального заявления от Striking Distance Studios об увольнении пока не поступало.

В сообществе разработчиков игр появилось множество других сообщений, в которых они выражают сочувствие разработчикам, уволенным компанией Striking Distance. Это странно, если учесть, что два месяца назад компания объявила о наборе сотрудников на несколько руководящих должностей, согласно сообщению генерального директора компании Глена Скофилда (Glen Schofield).

Непонятно, зачем компании отпускать такого специалиста, как старший художник по окружению, если компания стремится нанять крупных специалистов в смежных областях, таких как старший технический художник или старший художник по персонажам. Компания не делала сообщений на LinkedIn с прошлого месяца, когда она отмечала четырехлетнюю годовщину основания самой Striking Distance Studios.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Pimba

Гнать их всех... по бесконечным туннелям канализации ! ))

4
0ncnjqybr

Точные мои мысли, пока я ползал по этой игре.

0
Well-offZin

За бесконечные туннели отвечают мап дизайнеры и все кто выше, в плане визуала и аудио игра была шикарной, на данный момент это вообще возможно самая красивая игра в индустрии!

4
rush0

надеюсь с черным билетом.

0
Oscilograf

римейк марио не удался

1
0ncnjqybr

Взять бы их всех да водопроводчиками устроить. Ребята явно фанатеют по этой профессии.

0
Ray Liotta

просто мега скучная игра, я два часа продержался только потому, что обожаю подобные сетинги, но по 5 минут затыкивать врагов в мили... как же я хотел спать

0
Дроникс

Да жесткий хоррор боевик!Что вы гоните!!!

0
Serpentrage

хоррор боевик ахахааа)))) драка пьяных дубинами в подворотне)))

0