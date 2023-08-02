Из студии Striking Distance, авторов The Callisto Protocol, уволили нескольких старших разработчиков ©

Студия Striking Distance хотела заявить о себе, выпустив зимой этого года AAA-ужастик The Callisto Protocol, но игра не имела коммерческого успеха. Теперь старшие разработчики объявили о своем увольнении из Striking Distance Studios.

Эти сообщения были впервые замечены одним из пользователей LinkedIn после того, как один из разработчиков прокомментировал ситуацию, а другой старший художник по окружению из студии сообщил о своем увольнении. Причина увольнения не называется, и официального заявления от Striking Distance Studios об увольнении пока не поступало.

В сообществе разработчиков игр появилось множество других сообщений, в которых они выражают сочувствие разработчикам, уволенным компанией Striking Distance. Это странно, если учесть, что два месяца назад компания объявила о наборе сотрудников на несколько руководящих должностей, согласно сообщению генерального директора компании Глена Скофилда (Glen Schofield).

Непонятно, зачем компании отпускать такого специалиста, как старший художник по окружению, если компания стремится нанять крупных специалистов в смежных областях, таких как старший технический художник или старший художник по персонажам. Компания не делала сообщений на LinkedIn с прошлого месяца, когда она отмечала четырехлетнюю годовщину основания самой Striking Distance Studios.