Mechanics VoiceOver показали 4-й дневник озвучки The Callisto Protocol

Студия локализации Mechanics VoiceOver представила новый дневник озвучки хоррора от 3-го лица The Callisto Protocol. В новом видео демонстрируется запись известного актёра озвучания Сергея Чихачёва (Красный Барон из Ведьмака 3), который подарил свой голос таинственному начальнику тюрьмы Чёрное железо. Помимо него в ролике принимали участие Дмитрий Поляновский, озвучивший капитана Леона Ферриса и Инну Королёву, озвучившую доктора Кейтлин Малер.
Буквально позавчера записали очередную роль для озвучки The Callisto Protocol и уже спешим поделиться с вами небольшой нарезочкой бэкстейджа со свежей записи, а также её комбинацией с некоторыми предыдущими записями, чтобы у вас уже складывалось впечатление о том, как игра будет звучать на великом и могучем.
Игру многие ругали (фанаты жта наверное и подобного рокстаровского г***вна), очень даже не плохой коридорчик оказался!
Резик 4 добью и тоже доберусь. На старте с лучами оч хреново работала
Зачем ?
Прекрасно
Empress, приём! Пора взламывать игру!
есть игры-иконы, к которым есть только субтитры и никто не берется их озвучивать, но нахрена тратить ресурсы на игры, которым субтитров хватает выше крыши
какие например?)
Зачем вообще озвучивать это дерьмо? Лучше бы взялись за другие хорошие проекты.