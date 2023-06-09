The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 930 оценок

Mechanics VoiceOver показали 4-й дневник озвучки The Callisto Protocol

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monk70
Новости

Студия локализации Mechanics VoiceOver представила новый дневник озвучки хоррора от 3-го лица The Callisto Protocol. В новом видео демонстрируется запись известного актёра озвучания Сергея Чихачёва (Красный Барон из Ведьмака 3), который подарил свой голос таинственному начальнику тюрьмы Чёрное железо. Помимо него в ролике принимали участие Дмитрий Поляновский, озвучивший капитана Леона Ферриса и Инну Королёву, озвучившую доктора Кейтлин Малер.

Буквально позавчера записали очередную роль для озвучки The Callisto Protocol и уже спешим поделиться с вами небольшой нарезочкой бэкстейджа со свежей записи, а также её комбинацией с некоторыми предыдущими записями, чтобы у вас уже складывалось впечатление о том, как игра будет звучать на великом и могучем.
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Eblisj

Игру многие ругали (фанаты жта наверное и подобного рокстаровского г***вна), очень даже не плохой коридорчик оказался!

2
prorock

Резик 4 добью и тоже доберусь. На старте с лучами оч хреново работала

0
AleksandrLondon2077

Зачем ?

1
Mr.Uplift.Rus

Прекрасно

0
riptor2012

Empress, приём! Пора взламывать игру!

0
Snake Snaake Snaaaaaake

есть игры-иконы, к которым есть только субтитры и никто не берется их озвучивать, но нахрена тратить ресурсы на игры, которым субтитров хватает выше крыши

-2
DeadRemix

какие например?)

0
NarkoSky

Зачем вообще озвучивать это дерьмо? Лучше бы взялись за другие хорошие проекты.

-3