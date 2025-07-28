"Может, это была моя последняя игра": автор Dead Space и The Callisto Protocol размышляет о завершении карьеры

Глен Скофилд, легендарный геймдизайнер и один из создателей Dead Space, признался, что, возможно, уже выпустил свою последнюю игру. После ухода из Striking Distance в сентябре 2023 года он пытался запустить новый хоррор-проект вместе с дочерью Николь, которую также сократили из студии.

По словам Скофилда, это был необычный поджанр хоррора, и команда даже успела создать прототип. Однако привлечь финансирование не удалось — изначальный бюджет в $17 млн потенциальные партнёры быстро сократили до $2–5 млн, после чего проект пришлось заморозить.

Сейчас разработчик старается помочь коллегам — включая дочь — найти новое место в индустрии. Сам он переключился на создание артов и написание историй.

«Я скучаю по команде, хаосу разработки и созданию игр для фанатов. Но, возможно, я уже руководил своей последней игрой. Кто знает?» — поделился он.

Скофилд работал над Dead Space, The Callisto Protocol и несколькими частями Call of Duty.