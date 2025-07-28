"Может, это была моя последняя игра": автор Dead Space и The Callisto Protocol размышляет о завершении карьеры

Глен Скофилд, легендарный геймдизайнер и один из создателей Dead Space, признался, что, возможно, уже выпустил свою последнюю игру. После ухода из Striking Distance в сентябре 2023 года он пытался запустить новый хоррор-проект вместе с дочерью Николь, которую также сократили из студии.
По словам Скофилда, это был необычный поджанр хоррора, и команда даже успела создать прототип. Однако привлечь финансирование не удалось — изначальный бюджет в $17 млн потенциальные партнёры быстро сократили до $2–5 млн, после чего проект пришлось заморозить.
Сейчас разработчик старается помочь коллегам — включая дочь — найти новое место в индустрии. Сам он переключился на создание артов и написание историй.
«Я скучаю по команде, хаосу разработки и созданию игр для фанатов. Но, возможно, я уже руководил своей последней игрой. Кто знает?» — поделился он.
Скофилд работал над Dead Space, The Callisto Protocol и несколькими частями Call of Duty.
The Callisto Protocol — великолепная игра. Критика в адрес как оригинала, так и дополнения по большей части незаслуженная.
Согласен - мне тоже понравилась, хоть и DLC с трагедией, но вторую бы игру ждал...
Мне игра хоть и понравилась, но с балансом там были явные проблемы.
Прекраснейшая русская озвучка, изумительная лицевая анимация, красивая графика. Раз 20 прошел.
нормальная игра была не тухни)
Я скучаю по команде, хаосу разработки и созданию игр для фанатов.
Хорошо сказано. Респект и спасибо за Dead Space. Удачи.
Да и скатертью дорога
С Калисто получилось скомканно из-за того ,что издатель начал лезть в разработку закручивать гайки и требовать нереальные сроки в итоге в игре много чего вырезали , но самое плохое игра вышла забагованной в результате чего рейтинг гов но, продажи гов но , как следствие издатель понес убытки и положил болт. Хотя сам же он виноват в том что заставил выпустить сырой продукт. Хотя и сам Глен тоже вкинул гов на в вентилятор согласивший на Дедуво плюс начал продавать скины/смерти за бабки, все это не понравилось игрокам и все эо сыграло злую шутку с его продуктом. Но если отбросить все это и оценить просто игру , то сама игра годная , красивая , отчасти даже самобытная и если честно заслуживала вторую часть в которой могли учесть все ошибки и тогда мог бы выйти хит...жаль что этого не будет.
На релизе проходил вообще не одного бага не видел, во оптимизация была действительно го@нище.
Еще и концовка фактически была платная(к тому же и плохая)
почти как с дейз ган
За один только Dead Space тебе памятник надо поставить. Моё почтение. А до Callisto всё никак не доберусь, начинал играть - жуткая и атмосферная, требует погружения. Обязательно пройду полностью как будет время.
Дед Спейс никогда не понимал. Он вышел гораздо позже большинства известных игровых вселенных и воспринимался как некий клон Дум 3. Что то бежишь бежишь по линии показывающей куда идти и что то вроде попутно происходит.
Может из за довольно современных на тот момент подсказок, игра теряла большую часть атмосферы и казалась не страшной а в первую очередь скучной. Из за скуки я её и дропнул где то в середине. Игра банально ни чем не цепляла.
в Dead Space мне нравился сюжет всей трилогии, интересно было к чему это приведет, откуда взялись обелиски, кто их создал и что за ими кроется вообще. За этим было интересно наблюдать. Очень надеялся на DS4 но учитывая тот факт что там уже замес планетрного масштаба намечался - там уже понятное дело от жуткой хоррор составляющей было уже очень мало, что многим стало непонраву, хотя мне зашло.
Хорошая вселеная, которая так и не дожила до логичного финала и пошла на покой. Жаль, очень жаль
а ну ка не каркай тут, может еще и выгорит и поиграем в деда под спайсом 4 и узнаем чем закончится.
Жадность погубила
Да ни то что жадность. Хотел выехать на заслугах Мертвого Пробела. Вот и все
Легендарный скамер и разносчик кофе.
Очень печально что не смог выдать шедевр уровня Dead $pace я просто не понимаю как можно было сделать настолько кастрированные элементы когда перед тобой эталонная серия в создании которой ты принимал ключевое участие.
он вроде говорил - сроки и давление издателя помешали
НО
Бюджет kingdom come deliverance 2 ~ 40млн (без учёта маркетинга).
Возьмём что-то схожее по жанру и амбициям - Alan Wake 2 сделали за 70 млн евро (это с маркетингом).
Крафтон же вкинул в страйкинг дистанс с 20-го по 22-й годы ~150млн баксов :) И мы получили тот каллисто, который получили.
В общем, выглядит, как-будто страйкинг дистанс норм так развели корейцев на бабки, только денег/времени на разработку осталось не так много, как должно было))
Шидевр) первая игра была отстоем, вторая игра хит который помог продажам первой игры и потом вышло опять днище.
в отличие от го8нотолпы мне игра понравилась
если бы еще лечение небыло таким дебильным-было бы вообще хорошо