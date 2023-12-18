Новый трейлер The Callisto Protocol демонстрирует статистику игроков. Авторы раздадут ранее эксклюзивные скины

В честь праздников The Callisto Protocol раздает ранее эксклюзивные скины всем нынешним и будущим владельцам, начиная с 21 декабря.
По многочисленным просьбам сообщества, каждый получит бесплатно коллекцию скинов Gore, ранее являвшуюся эксклюзивом Twitch. Также без каких-либо условий добавлена коллекции скинов Snake, Retro Prisoner, Biophage и AMD Radeon для всех владельцев Digital Deluxe Edition и Season Pass. Независимо от того, проходите ли вы кампанию, сюжетное расширение Final Transmission, режим «Заражение» или режим «Бунт», игроки смогут встретить Новый год стильно. Чтобы получить доступ к скинам, в вашей системе должен быть установлен контент Season Pass.
Striking Distance Studios и Krafton также представили новый трейлер, в котором поделились статистикой игроков. Например, геймеры истребили 922,5 миллиона врагов, 266 миллионов из них ручной пушкой и 271,5 миллионов дубинкой.
The Callisto Protocol доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.
Заценю когда выйдет в торрент.
А нормальную игру раздасть не планируют?
нормальная игра, не шедевр конечно, но точно не шлак
Согласен,я лично кайфанул.Есть серьезные минусы у игры,но в целом общее впечатление положительное. Думаю даже перепройду когда нибудь.