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The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 1 145 оценок

Новый трейлер The Callisto Protocol демонстрирует статистику игроков. Авторы раздадут ранее эксклюзивные скины

monk70
Новости

В честь праздников The Callisto Protocol раздает ранее эксклюзивные скины всем нынешним и будущим владельцам, начиная с 21 декабря.

По многочисленным просьбам сообщества, каждый получит бесплатно коллекцию скинов Gore, ранее являвшуюся эксклюзивом Twitch. Также без каких-либо условий добавлена коллекции скинов Snake, Retro Prisoner, Biophage и AMD Radeon для всех владельцев Digital Deluxe Edition и Season Pass. Независимо от того, проходите ли вы кампанию, сюжетное расширение Final Transmission, режим «Заражение» или режим «Бунт», игроки смогут встретить Новый год стильно. Чтобы получить доступ к скинам, в вашей системе должен быть установлен контент Season Pass.

Striking Distance Studios и Krafton также представили новый трейлер, в котором поделились статистикой игроков. Например, геймеры истребили 922,5 миллиона врагов, 266 миллионов из них ручной пушкой и 271,5 миллионов дубинкой.

The Callisto Protocol доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Snake2105

Заценю когда выйдет в торрент.

0
Гена Транквилизатор

А нормальную игру раздасть не планируют?

-2
Snake Snaake Snaaaaaake

нормальная игра, не шедевр конечно, но точно не шлак

0
VIGITAL ART Snake Snaake Snaaaaaake

Согласен,я лично кайфанул.Есть серьезные минусы у игры,но в целом общее впечатление положительное. Думаю даже перепройду когда нибудь.

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