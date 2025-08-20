По словам Глена Скофилда, продажи The Callisto Protocol окупили её разработку

The Callisto Protocol была выпущена как духовное продолжение Dead Space, разработанное тем же создателем, Гленом Скофилдом. К сожалению, игра была принята прохладно, что даже вынудило режиссёра покинуть основанную им студию. Тем не менее, похоже, игра была далека от провала.

Недавно комментируя игру, Скофилд заявил, что, по последним данным, которые он слышал, The Callist Protocol разошлась тиражом от 6 до 7 миллионов копий с момента выхода, что принесло немалые деньги.

Насколько мне известно, игра разошлась тиражом от 6 до 7 миллионов копий. Она не только окупила себя, но и принесла немалые деньги для первой игры. Я слышал эти цифры много раз. Сначала было 6 миллионов, потом, как я слышал, 7. И даже если бы их было 5 миллионов, они бы окупились.

Хотя у игры были все предпосылки к успеху, режиссёр сожалеет, что проект в итоге провалился. По его словам, игра должна была стать основой для чего-то большего, что было бы представлено в сиквеле.

Скофилд также отмечает, что высокобюджетные игры в настоящее время сталкиваются с большими трудностями в получении финансирования, если только это не крупные франшизы.

В случае с The Callisto Protocol студия столкнулась с очень высоким бюджетом, причём режиссёр ссылался на такие расходы, как создание студии с нуля, разработка для новых консолей и оплата маркетинга.

Они не могли поверить, что мы потратили 100 миллионов долларов. Нам пришлось всё начинать заново. Мы открыли студию в США, и все эти расходы были учтены. Потом у нас была PS4, и они сказали: «Нам нужно перейти на PS5». Я вернулся через несколько недель и рассказал о стоимости, а они такие: «Что? Вы просто переходите с PS4 на PS5?», а я такой: «Вы шутите? Вы хотите сделать это бесплатно?»



А потом нам пришлось создать издательскую компанию. У них она была, но она работала только над PUBG. Поэтому мы создали её с нуля и выпустили Striking Distance. Это были серьёзные накладные расходы.

Скофилд выразил сожаление по поводу выпуска The Callisto Protocol в декабре 2022 года. Оглядываясь назад, он считает, что спешка с выходом игры к Рождеству 2022 года привела к её плохой оптимизации на ПК.

Я обожаю делать игры. Мне не нравится, когда политика вмешивается, как это было с Krafton. В этом не было никаких сомнений. Мне сказали, что игра должна выйти в декабре из-за ситуации на корейском фондовом рынке. Мне следовало сразу же её закрыть. Я на себя злюсь. Когда игра вышла на ПК, это было полное дерьмо. Так что на нас навесили такой ярлык. И правильно. Я был расстроен.



Krafton перестали со мной общаться 10 декабря, сразу после выхода игры. И не общались до следующего мая. За это время я собрал команду, и мы сделали все наши DLC. Мы сделали 86 патчей. Каждый раз, когда мы собирались сделать патч, у нас был отдельный отряд. 12 человек из каждого отдела собирались в одной комнате, и если все 12 не поднимали руку, чтобы подтвердить готовность, мы его не выпускали..