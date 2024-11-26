Последний патч для Callisto Protocol на PS5 Pro обеспечивает визуальные ощущения без компромиссов - Digital Foundry

Согласно новому анализу, крайний патч Callisto Protocol для PS5 Pro значительно улучшил качество изображения и производительность, а также добавил режим разрешения 8K, который обеспечивает визуальные ощущения без компромиссов.

В последнем выпуске своего еженедельного подкаста Digital Foundry представили собственный анализ патча PS5 Pro, выпущенного для игры Callisto Protocol, подчеркнув, как патч значительно улучшает режим производительности, добавляя функции трассировки лучей, доступные только в режиме качества на базовой модели, при этом сохраняя стабильную частоту кадров 60 FPS. По-видимому, это достигается за счет снижения разрешения, так как на консоли среднего поколения количество пикселей достигает 1440p и 1296p в областях, где оно выше в режиме производительности базовой модели, хотя изображение определенно более четкое на новой системе. Кроме того, игра также достигает лучшей производительности на новой модели PlayStation 5, используя TAAU вместо AMD FSR 2 или PSSR, поскольку артефакты, указывающие на то, что используется любой из них, нигде не видны. Таким образом, неясно, использовал ли разработчик дополнительную вычислительную мощность графического процессора системы, чтобы каким-то образом добиться этих улучшений, или имела доступ к эксклюзивным функциям PS5 Po, которые можно использовать только с более поздними версиями SDK.

Digital Foundry также изучила режим 8K, представленный в The Callisto Protocol с патчем для PS5 Pro. Этот режим не так впечатляет, как режим No Man's Sky 8K, поскольку он обеспечивает немного более четкое изображение, чем режим разрешения 4K, и не более того. Таким образом, Digital Foundry предполагает, что этот режим использует динамический диапазон разрешения, который достигает 6K, а затем масштабирует изображение до 8K.