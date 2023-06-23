Представлены концепт-арты оружия и монстров DLC The Callisto Protocol: Final Transmission ©

На прошлой неделе было анонсировано DLC Final Transmission для The Callisto Protocol, и вот появилась новая информация о расширении, в котором рассказывается о новом оружии и монстрах.



В сообщении в PlayStation Blog мы получили возможность взглянуть на Кинетический Молот, новое оружие ближнего боя, которое обеспечивает легкие и тяжелые атаки, которые можно наносить в зависимости от ситуации.

Пол Гирао, ведущий системный дизайнер The Callisto Protocol, упоминает, что кинетический молот может быть немного "сложным" в обращении из-за того, как он работает.

Удерживая нажатой кнопку тяжелого удара, вы получаете еще более мощную атаку. Но овладение механикой тяжелого заряда может быть непростым... Когда вы освоите ее, вы превратитесь в настоящего крутого парня. Это одно из наших любимых оружий, потому что оно уничтожает все, к чему прикасается.

Один из новых монстров - Биобот, робот-охранник, которого захватил вирус Биофаг.

Гирао хотел исследовать идею о том, что произойдет, когда биофаг начнет воздействовать на механизмы в тюрьме "Черное железо".

В последней главе мы действительно углубились в идею того, что происходит, когда биофаг начинает захватывать механизмы.



Мы тесно сотрудничали с командой концепт-арта, чтобы создать образ, который вписывается во вселенную TCP. Потребовалось несколько итераций, чтобы создать этот образ. Мы входили в обе крайности: то слишком роботизированный, то слишком органичный.

В Final Transmission есть и другие новые враги, например, последний босс DLC. Вот что Гирао рассказал о нем:

Нашей целью было продемонстрировать мощь Кинетического молота и заставить игроков выработать стратегию, как лучше победить босса; решить, когда использовать атаки ближнего или дальнего боя, и использовать арену в своих интересах. Мы придали боссу схожую с Джейкобом механику, плавно переключаясь между жесткими ударами ближнего боя и агрессивными атаками дальнего боя. А чтобы было интереснее, мы наделили финального босса способностью, которая превосходит все возможности Джейкоба.

Во еще пара концепт-артов:

The Callisto Protocol: Final Transmission выйдет 27 июня на PS4 и PS5, а версии для Xbox One, Xbox Series X|S и ПК появятся 29 июня.