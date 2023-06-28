Провальный хоррор The Callisto Protocol еще может получить продолжение ©

Дебютный проект студии Striking Distance, научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol, не получится назвать успешным проектом. На релизе игра столкнулась с техническими проблемами, которые не были слишком критичны, однако остальные её аспекты также не вызывали восторга у игроков. Многие пользователи остались разочарованы скудное боевой системой и сюжетом, что вылилось в слабые продажи, однако у хоррора еще есть шанс перерасти в серию.

Журналисты из издания MP1st решила напрямую поинтересоваться у разработчиков The Callisto Protocol о планах на продолжение. Им удалось поговорить с главой студии Striking Distance Гленом Скофилдом, который неожиданно дал интересный ответ. Ключевой автор хоррора не стал напрямую подтверждать выпуск сиквела, однако отметил невероятно глубокий мир игры. Вселенная The Callisto Protocol позволяет разработчикам постоянно расширять мир и находить новые истории.

У меня никогда не бывает недостатка в идеях. В The Callisto Protocol так много глубины, что мы могли бы покопаться, так много историй, которые нужно рассказать, больше персонажей, которых нужно встретить, и больше темных уголков, которые нужно исследовать.

Я не буду ходить вокруг да около — нам очень нравится мир, который мы построили. Это был труд любви, то, во что мы вложили наши сердца и души. Мы создали вселенную, которая, по нашему мнению, изобилует потенциалом и которой мы невероятно увлечены.



Я собираюсь что-то подтвердить сегодня? Нет, пиар меня убьет. Но мы никогда не перестаем думать об этой игре и о том, что может быть дальше.

— добавил Глен Скофилд, руководитель Striking Distance.

Сиквел The Callisto Protocol может стать еще одной возможность для студии проявить себя. В продолжении они могут отложить на второй план визуальную часть и чрезмерную жестокость, что даст возможность поработать над ошибками оригинальной игры: сюжетом и боевкой.