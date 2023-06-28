Провальный хоррор The Callisto Protocol еще может получить продолжение

Дебютный проект студии Striking Distance, научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol, не получится назвать успешным проектом. На релизе игра столкнулась с техническими проблемами, которые не были слишком критичны, однако остальные её аспекты также не вызывали восторга у игроков. Многие пользователи остались разочарованы скудное боевой системой и сюжетом, что вылилось в слабые продажи, однако у хоррора еще есть шанс перерасти в серию.
Журналисты из издания MP1st решила напрямую поинтересоваться у разработчиков The Callisto Protocol о планах на продолжение. Им удалось поговорить с главой студии Striking Distance Гленом Скофилдом, который неожиданно дал интересный ответ. Ключевой автор хоррора не стал напрямую подтверждать выпуск сиквела, однако отметил невероятно глубокий мир игры. Вселенная The Callisto Protocol позволяет разработчикам постоянно расширять мир и находить новые истории.
У меня никогда не бывает недостатка в идеях. В The Callisto Protocol так много глубины, что мы могли бы покопаться, так много историй, которые нужно рассказать, больше персонажей, которых нужно встретить, и больше темных уголков, которые нужно исследовать.
Я не буду ходить вокруг да около — нам очень нравится мир, который мы построили. Это был труд любви, то, во что мы вложили наши сердца и души. Мы создали вселенную, которая, по нашему мнению, изобилует потенциалом и которой мы невероятно увлечены.
Я собираюсь что-то подтвердить сегодня? Нет, пиар меня убьет. Но мы никогда не перестаем думать об этой игре и о том, что может быть дальше.
— добавил Глен Скофилд, руководитель Striking Distance.
Сиквел The Callisto Protocol может стать еще одной возможность для студии проявить себя. В продолжении они могут отложить на второй план визуальную часть и чрезмерную жестокость, что даст возможность поработать над ошибками оригинальной игры: сюжетом и боевкой.
когда пишут что игра провальная так и хочется ее пройти почему-то
Не знаю почему её считают провальной, в принципе хорошая игра, нормальный геймплей, отличная графика, сюжет правда весьма простой. С удовольствием попробую и dlc. Провал это Рэдфолл, но никак не Callisto Protocol
Рэдфолл примитивный дальше некуда
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Согласен,мне игра понравилась.Много интересных порой пугающих моментов.
Тут надо уточнить, что это финансовый провал. Но сама игра хорошая.
Провальная? И ни слова о сборах. но не суть - она провальная, а мы ее еще не пощупали. Когда там кряк? Чем последний месяц Импресс занимается, каким проектом?
своими женскими делами она занимается. Возможно пмс у неё длится как раз в тот период между взломами. По слухам продаёт нфт и своими другими проектами.
Конечно, сейчас на хайпе хоть и отрицательном, хоть и на положительном - популярно делать продолжения всего, чего только можно))))
Судя по всему окупилась по предзаказам)
провальный хоррор решил провалиться ещё ниже)
Ну если во второй части они исправят все недостатки и косяки,хотя как всех этих проблем можно было не замечать у меня в голове не укладывается,ведь проблемы там практически со всеми элементами начиная с оружия (при чём с холодным оружием это даже проблемой нельзя назвать,просто какой то дебилизм когда вы делаете основной механикой рукопашную боёвку и даёте всего одно оружие на всю игру) и заканчивая врагами и боссами.Я бы хотел увидеть продолжение потому что это один из моих самых любимых жанров,игры в котором выходят крайне редко,по сути сейчас только Capcom и остались со своей серией RE которые уже на протяжении не одного десятка лет выпускаю классные игры,ну конечно очень сильно порадовал ремейк Dead Space,в этом году ждя меня просо праздник, два шедевральных ремейка Dead Space и RE4,очень жаль что The Callisto Protocol получился какой то кастрированной поделкой и очень сильно разочаровал.
Игра, лично для меня вполне хорошая. Графон, атмосфера, звуковая часть полностью идеальна. Но вот сюжет, лор. По высказыванию Скофилда он точно об этой игре говорит?!)) Вложили сердце и душу. Чет хреновенькие у них сердца, да и душонки так себе, видимо)) Повторюсь, игра неплохо играется, но преподносить её так, как буд-то там новый масс эффект или ведьмак).. мда..
Чего? Технические проблемы не были критичны? Что за олень это написал? Игра до сих пор не соответствует заявленным системным требованиям и тупит даже на 3080.