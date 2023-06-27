Релизный трейлер сюжетного дополнения Final Transmission для The Callisto Protocol ©

Компания Sony обеспечила себе временную эксклюзивность для сюжетного дополнения для The Callisto Protocol - в Final Transmission теперь можно играть на оборудовании PlayStation, более того, компания выпустила финальный сюжетный трейлер, знакомящий с ужасающей миссией.

The Callisto Protocol дебютировала в прошлом году, но все многообещающие заверения и видение опытных разработчиков столкнулись с суровой реальностью и огромными ошибками на ПК. Консоли также испытывали некоторые неудобства, но пользователи ПК пострадали больше всех - игра была практически неиграбельна в течение некоторого времени.

Студия долгое время работала над устранением всех проблем и недоработок, чтобы потом работать над дополнительным контентом. Final Transmission - это дополнение к прошлогоднему приключению, которое можно назвать завершением игры.

Джейкоб Ли по-прежнем вынужден пробивать себе путь через адски опасную заброшенную тюрьму, чтобы получить данные доктора Малера и передать их "за пределы планеты", искупив тем самым свою вину. Ставки огромны, ведь вирус, переносимый биофагами, может покинуть стены Black Iron. В ходе игрового процесса главный герой The Callisto Protocol столкнется с новым типом врагов, воспользуется ранее недоступным оружием и в конце истории встретится с могущественным боссом.

Премьерный трейлер не только напоминает о предыдущих событиях, но и знакомит с захватывающей сюжетной линией. Главного героя ждет сложная миссия.

The Callisto Protocol доступна для игры на ПК и консолях. Дополнение Final Transmission уже вышло на PlayStation 5, а на другие платформы оно доберется через несколько дней.