Создатели The Callisto Protocol снова сокращают сотрудников - будущее студии Striking Distance под вопросом

Студия Striking Distance Studios, известная по The Callisto Protocol, столкнулась с новой волной увольнений. Хотя официальных заявлений не поступало, уволенные сотрудники в соцсетях сообщили о массовых потерях рабочих мест и нестабильной ситуации в компании.

Директор по концепт-арту Джесси Ли отметил, что за шесть лет существования студии большинство разработчиков были уволены. Арт-директор Зак Волкер также подтвердил масштаб сокращений.

Striking Distance принадлежит Krafton (издатель PUBG) и получила единственный шанс с The Callisto Protocol, который провалился в продажах. Будущее студии остаётся под большим вопросом.