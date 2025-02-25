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The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8 2 379 оценок

Создатели The Callisto Protocol снова сокращают сотрудников - будущее студии Striking Distance под вопросом

butcher69
Новости

Студия Striking Distance Studios, известная по The Callisto Protocol, столкнулась с новой волной увольнений. Хотя официальных заявлений не поступало, уволенные сотрудники в соцсетях сообщили о массовых потерях рабочих мест и нестабильной ситуации в компании.

Директор по концепт-арту Джесси Ли отметил, что за шесть лет существования студии большинство разработчиков были уволены. Арт-директор Зак Волкер также подтвердил масштаб сокращений.

Striking Distance принадлежит Krafton (издатель PUBG) и получила единственный шанс с The Callisto Protocol, который провалился в продажах. Будущее студии остаётся под большим вопросом.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
agula98

Жаль, после патчей неплохая игрушка стала на самом деле, просто мошеннику Скофилду не надо было ее так агрессивно хайпить

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