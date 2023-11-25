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The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 1 078 оценок

Студия Mechanics VoiceOver показала больше русской озвучки The Callisto Protocol

butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOverпр провела специальный стрим, посвящённый русской озвучке космического хоррора The Callisto Protocol. Внимание, в нём содержатся много сюжетных спойлеров!

Это бета-тест, т.е. могут всплыть какие-нибудь ошибки и неточности, трансляция прошла на YouTube-канале "Диктор Евгений Палыч".

Русскую озвучку The Callisto Protocol выпустят сразу для основной игры и для сюжетного дополнения Final Transmission. Точную дату пока не называют, но по словам авторов релиз "уже совсем скоро".

6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
NIGА

Пора уже выкатывать на свет божий.

3
w2k

Пора уже выкатывать таблетку на свет божий 😁

1
EvgeniiV

Ждём у моря погоды

0
tvorog8088

Значит в течении недели уже может выйти.

-2
VIGITAL ART

Кто эти люди ,которые реально ждут русскую озвучку для данной игры?С сабами играется более чем.

-13
Снегyрка

Ты не быкуй здесь!

6
Peter t

Какие-то челы Дима и катя 🤷‍♂️

0