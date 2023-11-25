Студия Mechanics VoiceOver показала больше русской озвучки The Callisto Protocol

Студия Mechanics VoiceOverпр провела специальный стрим, посвящённый русской озвучке космического хоррора The Callisto Protocol. Внимание, в нём содержатся много сюжетных спойлеров!
Это бета-тест, т.е. могут всплыть какие-нибудь ошибки и неточности, трансляция прошла на YouTube-канале "Диктор Евгений Палыч".
Русскую озвучку The Callisto Protocol выпустят сразу для основной игры и для сюжетного дополнения Final Transmission. Точную дату пока не называют, но по словам авторов релиз "уже совсем скоро".
Пора уже выкатывать на свет божий.
Пора уже выкатывать таблетку на свет божий 😁
Ждём у моря погоды
Значит в течении недели уже может выйти.
Кто эти люди ,которые реально ждут русскую озвучку для данной игры?С сабами играется более чем.
Ты не быкуй здесь!
Какие-то челы Дима и катя 🤷♂️