Студия Mechanics VoiceOver показала новое видео рабочего процесса озвучки Callisto Protocol

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOver продолжает работу над русской озвучкой The Callisto Protocol. В ролике запечатлён Андрей Бархударов, подаривший свой голос Элиасу Портеру. А в прошлом поработал над озвучкой Ракеты в Marvel’s Guardians of the Galaxy и хоббита Сэма из "Властелина Колец".
На этот раз мы покажем вам небольшой ролик о том, как озвучивался тюремный бро Джейкоба, а именно бравый латинский зэк Элиас Портер.
В данный момент Mechanics VoiceOver работаю над локализациями Dead Space Remake, Grand Theft Auto: Vice City и Hi-Fi Rush с привлечением профессиональных актёров дубляжа. Локализация The Callisto Protocol от Mechanics VoiceOver должна выйти летом.
Научно-фантастических хоррор The Callisto Protocol от бывших разработчиков оригинальной Dead Space, геймдизайнера Глена Скофилда и студии Striking Distance, не снискал большого успеха и стал одним из самых больших разочарований в 2022 году. Но все равно приятно, что игра получит полную русскую локализацию.
не знаю мне игра очень понравилась
сюжет обычный но сама история слабо раскрыта по идее игра дажене закончена в конце
а так она должна была быть куда длинее
графика и локации шикарные
на счет озвучки не знаю там диалогов не так уж и много она ей по сути и не нужна !
Вот если б выпустили сюжетный длс с логическим завершением, то тады да, игра была бы гуд. А так - ни рыба ни мясо.
В плане сюжета ее ничто не спасет.
да обычный сюжет , а что спасать то ? игра нормальная
да может задумка на вторую часть
а так в принципе сюжет раскрыт и ясень далее просто приключения джейкоба на калисто не закончились и будет вторая часть (ну хотелось бы вторую часть , а не короткий длц на пару часов )
Ты либо очень непритязательный, либо мало "сюжетов" в целом видел.
Очень кайфовый звук. Красота! Великий и могучий русский язык во всей красе! Будет отличный повод перепройти. Поскорей бы уже.
Известный голос. Круть. Не помню в каких комедиях он орал, но помню что это было смешно.
Кхе-кхе-гдеблинHellblade-кхе-кхе.
Hellblade делала другая студия
Она закончила озвучку и отдала типу из СтопГейма, который и собирал на неё деньги
Как я понял он особо не дает комментариев по этому поводу
А, блин, вечно путаю эти студии.
Не Карамышеву?
Нет.
Этот тип максим кулаков не будем скрывать человека который много обещал людям и быструю озвучку и главное денег взял. И он не хочет говорить нечего о процессе озвучки над хэлблейд.
Игра полый кал на какой хер она там вообще нужна......)
Ну раз собрали деньги на озвучку - значит кому-то нужна. Если конкретно тебе она не нужна, то просто проходи мимо
Качество игры намного выше всяких там ремейков дед спейс. Красивая русская озвучка сделает игру ещё лучше, чем она есть.
Не тебе решать кому там игра нужна. Раз люди донатят, значит им игра нужна.
удали аккаунты свои, не позорься
. Было голосование в группе механики из всех игр старых и новых люди проголосовали за Callisto Protocol больше всего. Так то вот. Народ сам просил. и им дают то что просили. Всё просто и логично.