Студия Mechanics VoiceOver показала новое видео рабочего процесса озвучки Callisto Protocol ©

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOver продолжает работу над русской озвучкой The Callisto Protocol. В ролике запечатлён Андрей Бархударов, подаривший свой голос Элиасу Портеру. А в прошлом поработал над озвучкой Ракеты в Marvel’s Guardians of the Galaxy и хоббита Сэма из "Властелина Колец".

На этот раз мы покажем вам небольшой ролик о том, как озвучивался тюремный бро Джейкоба, а именно бравый латинский зэк Элиас Портер.

В данный момент Mechanics VoiceOver работаю над локализациями Dead Space Remake, Grand Theft Auto: Vice City и Hi-Fi Rush с привлечением профессиональных актёров дубляжа. Локализация The Callisto Protocol от Mechanics VoiceOver должна выйти летом.

Научно-фантастических хоррор The Callisto Protocol от бывших разработчиков оригинальной Dead Space, геймдизайнера Глена Скофилда и студии Striking Distance, не снискал большого успеха и стал одним из самых больших разочарований в 2022 году. Но все равно приятно, что игра получит полную русскую локализацию.