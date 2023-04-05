The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 888 оценок

Студия Mechanics VoiceOver показала новое видео рабочего процесса озвучки Callisto Protocol

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butcher69
Новости

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOver продолжает работу над русской озвучкой The Callisto Protocol. В ролике запечатлён Андрей Бархударов, подаривший свой голос Элиасу Портеру. А в прошлом поработал над озвучкой Ракеты в Marvel’s Guardians of the Galaxy и хоббита Сэма из "Властелина Колец".

На этот раз мы покажем вам небольшой ролик о том, как озвучивался тюремный бро Джейкоба, а именно бравый латинский зэк Элиас Портер.

В данный момент Mechanics VoiceOver работаю над локализациями Dead Space Remake, Grand Theft Auto: Vice City и Hi-Fi Rush с привлечением профессиональных актёров дубляжа. Локализация The Callisto Protocol от Mechanics VoiceOver должна выйти летом.

Научно-фантастических хоррор The Callisto Protocol от бывших разработчиков оригинальной Dead Space, геймдизайнера Глена Скофилда и студии Striking Distance, не снискал большого успеха и стал одним из самых больших разочарований в 2022 году. Но все равно приятно, что игра получит полную русскую локализацию.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
termikk

не знаю мне игра очень понравилась

сюжет обычный но сама история слабо раскрыта по идее игра дажене закончена в конце

а так она должна была быть куда длинее

графика и локации шикарные

на счет озвучки не знаю там диалогов не так уж и много она ей по сути и не нужна !

8
kolinmah

Вот если б выпустили сюжетный длс с логическим завершением, то тады да, игра была бы гуд. А так - ни рыба ни мясо.

0
Executor666 kolinmah

В плане сюжета ее ничто не спасет.

-4
termikk Executor666

да обычный сюжет , а что спасать то ? игра нормальная

3
termikk kolinmah

да может задумка на вторую часть
а так в принципе сюжет раскрыт и ясень далее просто приключения джейкоба на калисто не закончились и будет вторая часть (ну хотелось бы вторую часть , а не короткий длц на пару часов )

1
Executor666 termikk

Ты либо очень непритязательный, либо мало "сюжетов" в целом видел.

-5
Janekste

Очень кайфовый звук. Красота! Великий и могучий русский язык во всей красе! Будет отличный повод перепройти. Поскорей бы уже.

5
ImUndecovahBruh

Известный голос. Круть. Не помню в каких комедиях он орал, но помню что это было смешно.

2
Taicho

Кхе-кхе-гдеблинHellblade-кхе-кхе.

-1
butcher69

Hellblade делала другая студия

Она закончила озвучку и отдала типу из СтопГейма, который и собирал на неё деньги

Как я понял он особо не дает комментариев по этому поводу

6
Taicho butcher69

А, блин, вечно путаю эти студии.

0
HellowRainbow butcher69

Не Карамышеву?

0
butcher69 HellowRainbow

Нет.

0
Peter t butcher69

Этот тип максим кулаков не будем скрывать человека который много обещал людям и быструю озвучку и главное денег взял. И он не хочет говорить нечего о процессе озвучки над хэлблейд.

0
DAEMON64RuS

Игра полый кал на какой хер она там вообще нужна......)

-13
WaylonJones

Ну раз собрали деньги на озвучку - значит кому-то нужна. Если конкретно тебе она не нужна, то просто проходи мимо

6
Janekste

Качество игры намного выше всяких там ремейков дед спейс. Красивая русская озвучка сделает игру ещё лучше, чем она есть.

2
Nesh22GolgJR

Не тебе решать кому там игра нужна. Раз люди донатят, значит им игра нужна.

3
MeduzaRUS

удали аккаунты свои, не позорься

0
Peter t

. Было голосование в группе механики из всех игр старых и новых люди проголосовали за Callisto Protocol больше всего. Так то вот. Народ сам просил. и им дают то что просили. Всё просто и логично.

1