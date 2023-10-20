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The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 1 052 оценки

Студия Mechanics VoiceOver представила 20-минутный геймплейный ролик The Callisto Protocol на русском языке

butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOver представила новый ролик с русской озвучкой космического хоррора The Callisto Protocol. Это ещё не финальное звучание, кое-что будет изменено, кое-что добавлено и исправлено, но в целом это уже довольно близкий к финальному вариант.

Сроков релиза озвучки основной игры и дополнения Final Transmission не были названы, но у проекта сейчас максимальный приоритет и по словам авторов они уже на финальной стадии процесса локализации — осталось закончить сведение звука, провести тестирование и исправить обнаруженные при нём недочёты.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SOLUS5678

Ждём!!!!

3
Pahant0Ss

ага, и деда спэйса тоже)

0
Kaburagi

Отлично. Жду Калисто и Дед Спейс с полной русификацией, когда можно будет скачать репаки.

1
Max Horror Games

Жейкаб ты скора там?!

0
SewAwOw

Они только трейлеры и показывают, пока еще ни одна не вышла.

0
spider91

Инфа сотка

0
John Paltrow
0