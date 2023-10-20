Студия Mechanics VoiceOver представила 20-минутный геймплейный ролик The Callisto Protocol на русском языке

Студия Mechanics VoiceOver представила новый ролик с русской озвучкой космического хоррора The Callisto Protocol. Это ещё не финальное звучание, кое-что будет изменено, кое-что добавлено и исправлено, но в целом это уже довольно близкий к финальному вариант.
Сроков релиза озвучки основной игры и дополнения Final Transmission не были названы, но у проекта сейчас максимальный приоритет и по словам авторов они уже на финальной стадии процесса локализации — осталось закончить сведение звука, провести тестирование и исправить обнаруженные при нём недочёты.
Ждём!!!!
ага, и деда спэйса тоже)
Отлично. Жду Калисто и Дед Спейс с полной русификацией, когда можно будет скачать репаки.
Жейкаб ты скора там?!
Они только трейлеры и показывают, пока еще ни одна не вышла.
Инфа сотка