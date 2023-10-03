Студия Puny Human, помогавшая в разработке The Callisto Protocol, закрывается спустя 16 лет ©

Проблемы отрасли, похоже, продолжаются, поскольку еще одна студия пострадала от увольнений. В данном случае это Puny Human, студия совместной разработки, которая работала над The Callisto Protocol, Tribes of Midgard и многими другими.

Согласно пресс-релизу, Puny Human осуществляет «почти полное прекращение деятельности», включая увольнение всех штатных сотрудников и ликвидацию активов и интеллектуальной собственности.

Генеральный директор Майк Сандерс говорит, что это решение «душераздирающее и трудное», особенно в отношении сокращения штата «двадцати трудолюбивых людей» до нуля.

По словам Сандерса, ликвидация Puny Human произошла из-за того, что клиент «отказался от ранее согласованных платежей» и тем самым лишил студию денежного потока, необходимого для продвижения ее «незавершенного проекта».

Это, в свою очередь, привело к «последовательным провалам в операционной прибыли Puny Human», за что, по словам Сандерса, он берет на себя «полную ответственность», поскольку он не смог «достаточно подготовиться к такому результату».