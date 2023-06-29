Сюжетное дополнение Final Transmission для The Callisto Protocol добралось до ПК и Xbox ©

KRAFTON сообщила о выходе сюжетного дополнения Final Transmission для хоррора The Callisto Protocol на ПК в Steam и EGS и консолях Xbox Series X/S и Xbox One. Ранее DLC вышло на PS4 и PS5.

В дополнении игроку предстоит финальная битва в тюрьме «Чёрное железо» на спутнике Юпитера «Каллисто», чтобы получить исследовательские данные доктора Малера и передать их миру. Сражайтесь против странных врагов, которые представляют собой смесь роботов из службы безопасности и монстров, бродящих по тюрьме Черного Железа. Однако игроку также дается новое оружие, «Кинетический молот».