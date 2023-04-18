The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 895 оценок

The Callisto Protocol получила обновление 1.16 с новым режимом расчленёнки

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monk70
Новости

Обновление The Callisto Protocol 1.16 доступно для загрузки на ПК и консолях PS4, PS5, и Xbox. Согласно примечаниям к патчу, последнее обновление добавляет новый игровой режим (Расчленение), возможность пропуска кат-сцен и многое другое. Помимо этого, патч также включает исправления стабильности.

Ранее в обновлении 1.05 были добавлены качественные изменения и исправления. Недавно обновление 1.06 включило отражения с трассировкой лучей на Xbox Series X. К сожалению, игроки все еще сообщают о ряде ошибок и проблем. Сегодняшняя версия протокола Callisto 1.16 исправит некоторые из этих проблем.

Примечания к обновлению 1.16 The Callisto Protocol от 18 апреля 2023

  • Добавлена возможность пропуска кат-сцен.
  • Добавлен новый режим игры+ (Расчленение), в котором оружие наносит больше урона.
  • Добавлены улучшения реиграбельности.
  • Спидраны теперь еще быстрее.
  • Исправлены проблемы с вылетом игры.
  • Устранена проблема со случайным зависанием и падением частоты кадров.
  • Добавлены общие улучшения производительности.
  • Добавлены исправления стабильности.
  • Другие мелкие доработки.
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
termikk

хорошо , что разрабы поддерживают проект

игра отличная прошел три раза

сюжет простенький но он есть понравилось развитие его

графен реально крутой особенно анимации и лица персонажей

10
darkevil555

ага поддерживают аххахах длс летом и забьют игра сломана

-4
nodas

Игра хороша только графеном, и то местами она страшная и все, а сюжета нет, игра проходняк не более.

-1
termikk darkevil555

что там сломано то , нормальная игра

2
termikk nodas

да по сути про любую линейную игру можно назвать проходняк

0
JackReacher

Игру зря так гнобили. Когда выйдет русская озвучка еще раз пройду. Были зависания и просадки иногда на RTX 2060, причем на любых настройках

4
bysaturn

Не зря. Нужно выпускать стабильный продукт изначально. Вот вышла бы игра в текущем состоянии и было бы другое дело.

4
darkevil555

озвучку и жду а так она сломана

-2
Nesh22GolgJR

Разрабы молодцы что поддерживают проект. Вот добавят ДЛС и русскую озвучку и игра заиграет новыми красками.

2
darkevil555

озвучку не они добавлять будут

1
Embr0n

Вот бы добавить возможность сохраняться там, где ты можешь, а не по контрольным точкам. Или добавить нормальные контрольные точки.

0
darkevil555

вот теперь интересно откуда ты такой патчноут взял ? поясни нам?

https://steamcommunity.com/games/1544020/announcements/detail/6649043810473319097

0
EvgeniiV

Достойная игра, скоро ещё DLC будут, летом вроде

-2