The Callisto Protocol получила обновление 1.16 с новым режимом расчленёнки

Обновление The Callisto Protocol 1.16 доступно для загрузки на ПК и консолях PS4, PS5, и Xbox. Согласно примечаниям к патчу, последнее обновление добавляет новый игровой режим (Расчленение), возможность пропуска кат-сцен и многое другое. Помимо этого, патч также включает исправления стабильности.
Ранее в обновлении 1.05 были добавлены качественные изменения и исправления. Недавно обновление 1.06 включило отражения с трассировкой лучей на Xbox Series X. К сожалению, игроки все еще сообщают о ряде ошибок и проблем. Сегодняшняя версия протокола Callisto 1.16 исправит некоторые из этих проблем.
Примечания к обновлению 1.16 The Callisto Protocol от 18 апреля 2023
- Добавлена возможность пропуска кат-сцен.
- Добавлен новый режим игры+ (Расчленение), в котором оружие наносит больше урона.
- Добавлены улучшения реиграбельности.
- Спидраны теперь еще быстрее.
- Исправлены проблемы с вылетом игры.
- Устранена проблема со случайным зависанием и падением частоты кадров.
- Добавлены общие улучшения производительности.
- Добавлены исправления стабильности.
- Другие мелкие доработки.
хорошо , что разрабы поддерживают проект
игра отличная прошел три раза
сюжет простенький но он есть понравилось развитие его
графен реально крутой особенно анимации и лица персонажей
ага поддерживают аххахах длс летом и забьют игра сломана
Игра хороша только графеном, и то местами она страшная и все, а сюжета нет, игра проходняк не более.
что там сломано то , нормальная игра
да по сути про любую линейную игру можно назвать проходняк
Игру зря так гнобили. Когда выйдет русская озвучка еще раз пройду. Были зависания и просадки иногда на RTX 2060, причем на любых настройках
Не зря. Нужно выпускать стабильный продукт изначально. Вот вышла бы игра в текущем состоянии и было бы другое дело.
озвучку и жду а так она сломана
Разрабы молодцы что поддерживают проект. Вот добавят ДЛС и русскую озвучку и игра заиграет новыми красками.
озвучку не они добавлять будут
Вот бы добавить возможность сохраняться там, где ты можешь, а не по контрольным точкам. Или добавить нормальные контрольные точки.
вот теперь интересно откуда ты такой патчноут взял ? поясни нам?
https://steamcommunity.com/games/1544020/announcements/detail/6649043810473319097
Достойная игра, скоро ещё DLC будут, летом вроде