The Callisto Protocol получила обновление 1.16 с новым режимом расчленёнки ©

Обновление The Callisto Protocol 1.16 доступно для загрузки на ПК и консолях PS4, PS5, и Xbox. Согласно примечаниям к патчу, последнее обновление добавляет новый игровой режим (Расчленение), возможность пропуска кат-сцен и многое другое. Помимо этого, патч также включает исправления стабильности.

Ранее в обновлении 1.05 были добавлены качественные изменения и исправления. Недавно обновление 1.06 включило отражения с трассировкой лучей на Xbox Series X. К сожалению, игроки все еще сообщают о ряде ошибок и проблем. Сегодняшняя версия протокола Callisto 1.16 исправит некоторые из этих проблем.

Примечания к обновлению 1.16 The Callisto Protocol от 18 апреля 2023