The Callisto Protocol получила свежее обновление с новым игровым режимом ©

Сегодня, 23 мая, компания Striking Distance Studios начала развертывание обновления The Callisto Protocol на всех платформах. В этом обновлении представлен совершенно новый режим Riot Mode, а также некоторый дополнительный контент.

Режим Riot Mode отличается поведением врагов и составом волн, которые держат игроков в напряжении. По мере прохождения игры вам нужно будет адаптировать свои стратегии для преодоления каждой новой проблемы. Поскольку доступны только два слота для оружия, вам также нужно будет разумно тратить кредиты на обновление и замену оружия, а также на открытие контейнеров для здоровья, GRP и предохранителей. А когда дела пойдут совсем плохо, активируйте режим ярости для временного усиления с неограниченным количеством боеприпасов, использованием GRP и мгновенным убийством врагов.