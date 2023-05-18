The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 914 оценок

The Callisto Protocol получит новый режим Riot Mode уже на следующей неделе

©
monk70
Новости

В течение вечера разработчики The Callisto Protocol обновили официальные социальные каналы новым трейлером, объявив дату выхода очередного дополнительного контента хоррора на выживание.

Речь идет о Riot Mode, дополнительном режиме, конкретные подробности которого пока не сообщаются. Короткий трейлер как бы намекает, что это какой-то режим орды, в котором главный герой вооружен только оружием ближнего боя. По всей вероятности, игроку предстоит расширять арсенал между волнами монстров.

В конце ролика также подтверждается, что Riot Mode будет доступен на всех платформах, начиная с 23 мая 2023 года, и его смогут бесплатно загрузить все владельцы сезонного абонемента The Callisto Protocol. Вместо этого все остальные смогут решить, покупать ли пакет со всем дополнительным контентом или только Riot Bundle.

Трейлеры Обновления
-5
3
Последние посты по игре The Callisto Protocol
Хоррор The Callisto Protocol скоро может получить крупное дополнение с новой локацией и режимом игры
Хоррор The Callisto Protocol скоро может получить крупное дополнение с новой локацией и режимом игры
В новом трейлере The Callisto Protocol оцениваем зрелищную расчленёнку из обновления
В новом трейлере The Callisto Protocol оцениваем зрелищную расчленёнку из обновления
The Callisto Protocol получила обновление 1.16 с новым режимом расчленёнки
The Callisto Protocol получила обновление 1.16 с новым режимом расчленёнки
Комментарии: 3
Ваш комментарий
bysaturn

Они какой-то фигней занимаются.

Выпускают за деньги то, что у других в бесплатных обновлениях выходит...

6
Destroited

Для "Барахлисто кококо" не только длс должны быть бесплатными, за игру в это разрабы должны игрокам платить.

2
Listoman

А когда дропы до 30 фпс пофиксят на любом железе? Или когда добавят разнообразие мили оружия? Скины, режимы, скины на режимы, модификаторы, зоебли)

2