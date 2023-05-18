The Callisto Protocol получит новый режим Riot Mode уже на следующей неделе

В течение вечера разработчики The Callisto Protocol обновили официальные социальные каналы новым трейлером, объявив дату выхода очередного дополнительного контента хоррора на выживание.
Речь идет о Riot Mode, дополнительном режиме, конкретные подробности которого пока не сообщаются. Короткий трейлер как бы намекает, что это какой-то режим орды, в котором главный герой вооружен только оружием ближнего боя. По всей вероятности, игроку предстоит расширять арсенал между волнами монстров.
В конце ролика также подтверждается, что Riot Mode будет доступен на всех платформах, начиная с 23 мая 2023 года, и его смогут бесплатно загрузить все владельцы сезонного абонемента The Callisto Protocol. Вместо этого все остальные смогут решить, покупать ли пакет со всем дополнительным контентом или только Riot Bundle.
Они какой-то фигней занимаются.
Выпускают за деньги то, что у других в бесплатных обновлениях выходит...
Для "Барахлисто кококо" не только длс должны быть бесплатными, за игру в это разрабы должны игрокам платить.
А когда дропы до 30 фпс пофиксят на любом железе? Или когда добавят разнообразие мили оружия? Скины, режимы, скины на режимы, модификаторы, зоебли)