The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 936 оценок

The Callisto Protocol получит сюжетное дополнение Final Transmission в конце июня

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monk70
Новости

Позаботившись о запуске Riot Mode в The Callisto Protocol, Krafton и Striking Distance возвращаются в социальные сети, чтобы официально объявить о дополнении Final Transmission.

Разработчик описывает Final Transmission как «последнюю и душераздирающую главу The Callisto Protocol». Таким образом, финальное расширение хоррора на выживание даст возможность всем поклонникам темных приключений попрощаться со своим героем, пережив опыт, который, судя по тому, что объяснила команда Striking Distance, будет еще более наэлектризованным и «интуитивным».

Анонс Final Transmission сопровождается тизер-трейлером и объявлением дат выхода. DLC будет доступно с 27 июня на PlayStation 4 и PlayStation 5, а затем появится на ПК, Xbox One и Xbox Series X | S 29 июня.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
kolinmah

А вот это уже другой разговор.

1
Protocol10

Долгожданное возвращение легендарной космической саги.

0
nodas

Да легендарно обосраться на старте этого никто не забудет

3
Serpentrage

Ура! дадут в 5й раз убить того-же босса, но сначала чур - поползать по коридорам из труб!

0
AlexFullBeast

Закроют концовку с помощью длц? Продолжение вряд ли будет. Игра ведь не оправдала издателя.

-1
Cryptocurrencyhead

Почему оптимизацию так и не завезли за пол года? (как например в ластухе ) в игру по прежнему невозможно играть из-за плохой производительности, скипнул.

-1