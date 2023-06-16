The Callisto Protocol получит сюжетное дополнение Final Transmission в конце июня ©

Позаботившись о запуске Riot Mode в The Callisto Protocol, Krafton и Striking Distance возвращаются в социальные сети, чтобы официально объявить о дополнении Final Transmission.

Разработчик описывает Final Transmission как «последнюю и душераздирающую главу The Callisto Protocol». Таким образом, финальное расширение хоррора на выживание даст возможность всем поклонникам темных приключений попрощаться со своим героем, пережив опыт, который, судя по тому, что объяснила команда Striking Distance, будет еще более наэлектризованным и «интуитивным».

Анонс Final Transmission сопровождается тизер-трейлером и объявлением дат выхода. DLC будет доступно с 27 июня на PlayStation 4 и PlayStation 5, а затем появится на ПК, Xbox One и Xbox Series X | S 29 июня.