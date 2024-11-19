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The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 2 263 оценки

The Callisto Protocol сможет работать на PS5 Pro в 8К и 30 к/с благодаря патчу

monk70
Новости

The Callisto Protocol когда-то активно продвигался Sony, поэтому сообщество PlayStation могло рассчитывать на определённые бонусы в игре. Теперь хоррор на выживание от Глена Скофилда, автора Dead Space, получила улучшение, чтобы использовать потенциал PS5 Pro.

Striking Distance Studios выпустила обновление, благодаря чему в The Callisto Protocol можно играть в потрясающем разрешении 8K при 30 кадрах в секунду или в 4K при 60 кадрах в секунду. Важно, что полная трассировка лучей работает в обоих случаях.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Simple Jack

864p up to 8k

4
AMD Ryzen

Прямо как с дылысысыыыыы

-4
петюша васькинов AMD Ryzen

Ну да, прям как какая-нибудь 3060🤣

1
Punisher1

Да кому это 8К при 30 кадрах сдалось при этом ещё и в апскейле когда 4090 и 7900xt тянут это всë в 4К+ при 80+ фпс. Смешно просто.

1
петюша васькинов

Low setting 800p to 8k. Да да знаем мы ваши обновления.

0
Пользователь ВКонтакте

хахахахха 8к теперь на коробки надо вернуть // Андрей Павлов

0
Пользователь ВКонтакте

Что угодно готовы присрать,каие угодно костыли и фичи,лишь бы не в 60 FPS 😁 // Анатолий Егерь

0
Пользователь ВКонтакте

8к 30 кадров??? о май гад😂😂😂😂😂 // Konstantin Remenyuk

0
Пользователь ВКонтакте

Ага ага🤣🤣🤣🤣🤣🤣а чё не 16к
Для каких лопухов сони такое озвучивает про 8к🤔🤔🤔🤔🤔🤔
А может если сказать правду то 1080 растянуты до 8к, не правда ли сони🤡🤡🤡 // Mikhail Tsyganov

-1