The Callisto Protocol сможет работать на PS5 Pro в 8К и 30 к/с благодаря патчу

The Callisto Protocol когда-то активно продвигался Sony, поэтому сообщество PlayStation могло рассчитывать на определённые бонусы в игре. Теперь хоррор на выживание от Глена Скофилда, автора Dead Space, получила улучшение, чтобы использовать потенциал PS5 Pro.

Striking Distance Studios выпустила обновление, благодаря чему в The Callisto Protocol можно играть в потрясающем разрешении 8K при 30 кадрах в секунду или в 4K при 60 кадрах в секунду. Важно, что полная трассировка лучей работает в обоих случаях.