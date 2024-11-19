The Callisto Protocol сможет работать на PS5 Pro в 8К и 30 к/с благодаря патчу

The Callisto Protocol когда-то активно продвигался Sony, поэтому сообщество PlayStation могло рассчитывать на определённые бонусы в игре. Теперь хоррор на выживание от Глена Скофилда, автора Dead Space, получила улучшение, чтобы использовать потенциал PS5 Pro.
Striking Distance Studios выпустила обновление, благодаря чему в The Callisto Protocol можно играть в потрясающем разрешении 8K при 30 кадрах в секунду или в 4K при 60 кадрах в секунду. Важно, что полная трассировка лучей работает в обоих случаях.
864p up to 8k
Прямо как с дылысысыыыыы
Ну да, прям как какая-нибудь 3060🤣
Да кому это 8К при 30 кадрах сдалось при этом ещё и в апскейле когда 4090 и 7900xt тянут это всë в 4К+ при 80+ фпс. Смешно просто.
Low setting 800p to 8k. Да да знаем мы ваши обновления.
хахахахха 8к теперь на коробки надо вернуть // Андрей Павлов
Что угодно готовы присрать,каие угодно костыли и фичи,лишь бы не в 60 FPS 😁 // Анатолий Егерь
8к 30 кадров??? о май гад😂😂😂😂😂 // Konstantin Remenyuk
Ага ага🤣🤣🤣🤣🤣🤣а чё не 16к
Для каких лопухов сони такое озвучивает про 8к🤔🤔🤔🤔🤔🤔
А может если сказать правду то 1080 растянуты до 8к, не правда ли сони🤡🤡🤡 // Mikhail Tsyganov