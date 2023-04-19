В новой трейлере The Callisto Protocol оцениваем зрелищную расчленёнку из обновления ©

Несмотря на сомнительный успех The Callisto Protocol, разработчики из студии Striking Distance во главе с бывшими создателями Dead Space продолжают выпускать обновления. Недавно научно-фантастический хоррор получил массивный патч со специальным режимом расчленёнки. Чтобы отметить его релиз, команда авторов выпустила специальный ролик с демонстрацией главных особенностей нововведений.

Столкновения с монстрами в The Callisto Protocol стали еще кровавее и зрелищнее. Вместе с новым режимом, игроки смогут в деталях оценить систему расчленения противников, которая позволяет оторвать практическую любую деталь тела монстра и это будет выглядеть эффектно.

Судя по активности игроков на ПК в Steam, новое обновление для The Callisto Protocol не удалось вернуть внимание пользователей. На данный момент средний онлайн в хорроре не превышает 200 человек, что является чрезвычайно низким показателям для проекта вышедшего в декабре прошлого года.