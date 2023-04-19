The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 896 оценок

В новой трейлере The Callisto Protocol оцениваем зрелищную расчленёнку из обновления

©
Gutsz
Новости

Несмотря на сомнительный успех The Callisto Protocol, разработчики из студии Striking Distance во главе с бывшими создателями Dead Space продолжают выпускать обновления. Недавно научно-фантастический хоррор получил массивный патч со специальным режимом расчленёнки. Чтобы отметить его релиз, команда авторов выпустила специальный ролик с демонстрацией главных особенностей нововведений.

Столкновения с монстрами в The Callisto Protocol стали еще кровавее и зрелищнее. Вместе с новым режимом, игроки смогут в деталях оценить систему расчленения противников, которая позволяет оторвать практическую любую деталь тела монстра и это будет выглядеть эффектно.

Судя по активности игроков на ПК в Steam, новое обновление для The Callisto Protocol не удалось вернуть внимание пользователей. На данный момент средний онлайн в хорроре не превышает 200 человек, что является чрезвычайно низким показателям для проекта вышедшего в декабре прошлого года.

Трейлеры Обновления
3
3
Последние посты по игре The Callisto Protocol
The Callisto Protocol получила обновление 1.16 с новым режимом расчленёнки
The Callisto Protocol получила обновление 1.16 с новым режимом расчленёнки
Студия Mechanics VoiceOver показала новое видео рабочего процесса озвучки Callisto Protocol
Студия Mechanics VoiceOver показала новое видео рабочего процесса озвучки Callisto Protocol
Mechanics VoiceOver показали процесс работы над русской озвучкой The Callisto Protocol
Mechanics VoiceOver показали процесс работы над русской озвучкой The Callisto Protocol
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Embr0n

Проблема этого режима в том, что тебе нужно начинать новую игру. Почему я не могу в уже имеющемся сохранении использовать этот режим? У этого режима нет НИ+, поэтому полноценно можно насладиться после получения дробовика, а это середина игры.

2
saa0891

Лучше бы они новых врагов и боссов добавили,и ещё новое оружие,снайперку,гранатомет,и особенно холодное,хотя бы несколько экземпляров и что бы его ещё можно было апгрейдить на различный стихийным дамаг,запилить рукопашную боёвку и сделать одну палку на всю игру это просто маразм какой то,про скафандр который дают по скрипту в середине игры я даже не говорю,тогда бы можно было ещё раз поиграть.

2
kolinmah

Эту игру уже ничего не спасёт. Она не реиграбельна от слова совсем.

1