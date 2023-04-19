В новой трейлере The Callisto Protocol оцениваем зрелищную расчленёнку из обновления

Несмотря на сомнительный успех The Callisto Protocol, разработчики из студии Striking Distance во главе с бывшими создателями Dead Space продолжают выпускать обновления. Недавно научно-фантастический хоррор получил массивный патч со специальным режимом расчленёнки. Чтобы отметить его релиз, команда авторов выпустила специальный ролик с демонстрацией главных особенностей нововведений.
Столкновения с монстрами в The Callisto Protocol стали еще кровавее и зрелищнее. Вместе с новым режимом, игроки смогут в деталях оценить систему расчленения противников, которая позволяет оторвать практическую любую деталь тела монстра и это будет выглядеть эффектно.
Судя по активности игроков на ПК в Steam, новое обновление для The Callisto Protocol не удалось вернуть внимание пользователей. На данный момент средний онлайн в хорроре не превышает 200 человек, что является чрезвычайно низким показателям для проекта вышедшего в декабре прошлого года.
Проблема этого режима в том, что тебе нужно начинать новую игру. Почему я не могу в уже имеющемся сохранении использовать этот режим? У этого режима нет НИ+, поэтому полноценно можно насладиться после получения дробовика, а это середина игры.
Лучше бы они новых врагов и боссов добавили,и ещё новое оружие,снайперку,гранатомет,и особенно холодное,хотя бы несколько экземпляров и что бы его ещё можно было апгрейдить на различный стихийным дамаг,запилить рукопашную боёвку и сделать одну палку на всю игру это просто маразм какой то,про скафандр который дают по скрипту в середине игры я даже не говорю,тогда бы можно было ещё раз поиграть.
Эту игру уже ничего не спасёт. Она не реиграбельна от слова совсем.