The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 976 оценок

В новом обновлении для The Callisto Protocol улучшили проблемную оптимизацию хоррора

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Striking Distance продолжают выпускать обновления для неоднозначно приятного научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol. Сразу после выпуска сюжетного дополнения, команда решила исправить действительно важную проблему в игре. В новом обновлении наконец-то была улучшена проблемная оптимизация The Callisto Protocol на ПК и консолях.

В патче 5.03 для The Callisto Protocol разработчики уделили основное внимание общей производительности игры. Главные проблемы оптимизации хоррора были исправлены уже давно, однако в этом обновлении авторы решили еще сильнее улучшить данный аспект. Как сообщается, апдейт приносит в игре исправления для потоковой передачи данных из мира игры, что положительно сказывается на производительности.

Вот, что еще было исправлено в обновлении:

  • Исправлена проблема, связанная с трассировкой лучей, которая вызывала сбои.
  • Исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли получить недоступный аудиожурнал в Башне.
  • Исправлены баги и улучшена стабильность игры на всех платформах.

The Callisto Protocol доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
HITMAN 5

Всё можно ломать!

-1
AndruhaGruz

Уже можно убрать Конченую Denuvo и всё бы заработало намного лучше и без патчей.

-1
caliskan

Да конечно, сразу в 2 раза ФПС вырастет. Игру давно оптимизировали, сейчас идёт отлично. А денува на производительность практически не влияет

-1
Stas776

И ничего не поменяется или станет даже хуже, как в Даин Лайте 2

-1
lucsses
неоднозначно приятного

А это как?🤣

-1
Stas776

Вроде и выглядит шикарно, и мясисто всё, но вроде и кал какой-то

-1