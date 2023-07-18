В новом обновлении для The Callisto Protocol улучшили проблемную оптимизацию хоррора

Разработчики из студии Striking Distance продолжают выпускать обновления для неоднозначно приятного научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol. Сразу после выпуска сюжетного дополнения, команда решила исправить действительно важную проблему в игре. В новом обновлении наконец-то была улучшена проблемная оптимизация The Callisto Protocol на ПК и консолях.
В патче 5.03 для The Callisto Protocol разработчики уделили основное внимание общей производительности игры. Главные проблемы оптимизации хоррора были исправлены уже давно, однако в этом обновлении авторы решили еще сильнее улучшить данный аспект. Как сообщается, апдейт приносит в игре исправления для потоковой передачи данных из мира игры, что положительно сказывается на производительности.
Вот, что еще было исправлено в обновлении:
- Исправлена проблема, связанная с трассировкой лучей, которая вызывала сбои.
- Исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли получить недоступный аудиожурнал в Башне.
- Исправлены баги и улучшена стабильность игры на всех платформах.
The Callisto Protocol доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Всё можно ломать!
Уже можно убрать Конченую Denuvo и всё бы заработало намного лучше и без патчей.
Да конечно, сразу в 2 раза ФПС вырастет. Игру давно оптимизировали, сейчас идёт отлично. А денува на производительность практически не влияет
И ничего не поменяется или станет даже хуже, как в Даин Лайте 2
А это как?🤣
Вроде и выглядит шикарно, и мясисто всё, но вроде и кал какой-то