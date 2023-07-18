В новом обновлении для The Callisto Protocol улучшили проблемную оптимизацию хоррора ©

Разработчики из студии Striking Distance продолжают выпускать обновления для неоднозначно приятного научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol. Сразу после выпуска сюжетного дополнения, команда решила исправить действительно важную проблему в игре. В новом обновлении наконец-то была улучшена проблемная оптимизация The Callisto Protocol на ПК и консолях.

В патче 5.03 для The Callisto Protocol разработчики уделили основное внимание общей производительности игры. Главные проблемы оптимизации хоррора были исправлены уже давно, однако в этом обновлении авторы решили еще сильнее улучшить данный аспект. Как сообщается, апдейт приносит в игре исправления для потоковой передачи данных из мира игры, что положительно сказывается на производительности.

Вот, что еще было исправлено в обновлении:

Исправлена проблема, связанная с трассировкой лучей, которая вызывала сбои.

Исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли получить недоступный аудиожурнал в Башне.

Исправлены баги и улучшена стабильность игры на всех платформах.

The Callisto Protocol доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.