Владельцы The Calisto Protocol получают подарки от разработчиков, но что-то пошло не так

Разработчики хоррор-выживача в космической тюрьме решили раздать презенты фанатам. По задумке, владельцы Deluxe издания The Calisto Protocol должны были получить DLC-скины и другие награды, ранее доступные только через Twitch Drops. Но оказалось, что далеко не всем игрокам достались подарки. Теперь пользователи жалуются на форумах и ждут ответных действий от разработчиков.
The Calisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года. В далеком будущем доставщик Джейкоб Ли попадает в закрытую тюрьму, где начинается вспышка вируса, из-за которого люди вокруг мутируют в ужасных монстров. Геймплейно игра стала духовной наследницей серии Dead Space. И не удивительно — за разработку отвечал Глен Скофилд, работавший над “Мертвым космосом”.
В чем новость? Что пошло не так? Что именно? Что за новость из 5 слов?!
Вот такие, бестолковые новости!
Вместо этих унылых скинов от которых ни какого профита они бы лучше несколько новых видов холодного оружия и новых врагов добавили.
Интересно а выйдет полное издание на дисках со всеми дополнениями?
Знаете, эти костюмы не то что бы влияли на игровой процесс, и они не настолько красивые, чтобы заменять стандартный, "каноничный" костюм.