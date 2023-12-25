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The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 1 165 оценок

Владельцы The Calisto Protocol получают подарки от разработчиков, но что-то пошло не так

Simple Jack
Новости

Разработчики хоррор-выживача в космической тюрьме решили раздать презенты фанатам. По задумке, владельцы Deluxe издания The Calisto Protocol должны были получить DLC-скины и другие награды, ранее доступные только через Twitch Drops. Но оказалось, что далеко не всем игрокам достались подарки. Теперь пользователи жалуются на форумах и ждут ответных действий от разработчиков.

The Calisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года. В далеком будущем доставщик Джейкоб Ли попадает в закрытую тюрьму, где начинается вспышка вируса, из-за которого люди вокруг мутируют в ужасных монстров. Геймплейно игра стала духовной наследницей серии Dead Space. И не удивительно — за разработку отвечал Глен Скофилд, работавший над “Мертвым космосом”.

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-10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Taicho

В чем новость? Что пошло не так? Что именно? Что за новость из 5 слов?!

2
Omnia Smirnow
По задумке, владельцы Deluxe издания The Calisto Protocol должны были получить DLC-скины и другие награды, ранее доступные только через Twitch Drops. Но оказалось, что далеко не всем игрокам достались подарки.

Вот такие, бестолковые новости!

1
saa0891

Вместо этих унылых скинов от которых ни какого профита они бы лучше несколько новых видов холодного оружия и новых врагов добавили.

2
Frost_47

Интересно а выйдет полное издание на дисках со всеми дополнениями?

0
Макс Макс 007

Знаете, эти костюмы не то что бы влияли на игровой процесс, и они не настолько красивые, чтобы заменять стандартный, "каноничный" костюм.

0