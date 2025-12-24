ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8 2 715 оценок

Восьмой тайной игрой в Epic Games стала The Callisto Protocol

Wkeynhk Wkeynhk

The Callisto Protocol оказалась восьмой тайной игрой бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Ранее игра уже раздавалась в Epic Games — было это 22 августа 2024 года.

Действие данного сюжетного хоррора от третьего лица происходит через 300 лет после наших
дней. Вам предстоит играть за Джейкоба Ли (Jacob Lee), волею судеб оказавшегося в тюрьме «Чёрная жесть» (Black Iron): учреждения с максимально строгим режимом на Каллисто, спутнике Юпитера. Заключённые стали превращаться в чудовищ, и в тюрьме наступил хаос. Чтобы выжить, Джейкобу (Jacob) нужно пробиться в безопасное место и спастись из «Чёрной жести», попутно раскрыв мрачные тайны, погребённые под поверхностью Каллисто.

31
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Опять, уже вроде 3 раз?

4
Tiger Goose

The Callisto Protocol — лучшая игра 2022 года.

4
Dr_Calex

Ну у кого то нет, будет круто забрать!

3
ConciseYu

да, уже есть

2
6363

Уже раздавали.

2
ChauvinisticBellona

Забавно что в стиме продается, а бесплатно не раздают 😅

1
ChillOrvilleton

Ура, наконец норм игрулька в раздаче

1
kotasha

повтор(00 не люблю хорроры мимо меня.

1
sa1958

Вот как.

cheezypizey

Заберу, чтоб однажды никогда не запустить

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ