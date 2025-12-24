Восьмой тайной игрой в Epic Games стала The Callisto Protocol

The Callisto Protocol оказалась восьмой тайной игрой бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Ранее игра уже раздавалась в Epic Games — было это 22 августа 2024 года.



Действие данного сюжетного хоррора от третьего лица происходит через 300 лет после наших

дней. Вам предстоит играть за Джейкоба Ли (Jacob Lee), волею судеб оказавшегося в тюрьме «Чёрная жесть» (Black Iron): учреждения с максимально строгим режимом на Каллисто, спутнике Юпитера. Заключённые стали превращаться в чудовищ, и в тюрьме наступил хаос. Чтобы выжить, Джейкобу (Jacob) нужно пробиться в безопасное место и спастись из «Чёрной жести», попутно раскрыв мрачные тайны, погребённые под поверхностью Каллисто.