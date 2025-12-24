The Callisto Protocol оказалась восьмой тайной игрой бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Ранее игра уже раздавалась в Epic Games — было это 22 августа 2024 года.
Действие данного сюжетного хоррора от третьего лица происходит через 300 лет после наших
дней. Вам предстоит играть за Джейкоба Ли (Jacob Lee), волею судеб оказавшегося в тюрьме «Чёрная жесть» (Black Iron): учреждения с максимально строгим режимом на Каллисто, спутнике Юпитера. Заключённые стали превращаться в чудовищ, и в тюрьме наступил хаос. Чтобы выжить, Джейкобу (Jacob) нужно пробиться в безопасное место и спастись из «Чёрной жести», попутно раскрыв мрачные тайны, погребённые под поверхностью Каллисто.
Восьмой тайной игрой в Epic Games стала The Callisto Protocol
Опять, уже вроде 3 раз?
The Callisto Protocol — лучшая игра 2022 года.
Ну у кого то нет, будет круто забрать!
да, уже есть
Уже раздавали.
Забавно что в стиме продается, а бесплатно не раздают 😅
Ура, наконец норм игрулька в раздаче
повтор(00 не люблю хорроры мимо меня.
Вот как.
Заберу, чтоб однажды никогда не запустить