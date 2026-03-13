CALX приглашает на загадочную планету Сиро: релиз на ПК 4 июня

Издатель Dear Villagers и разработчик True Colors объявили дату выхода атмосферного приключения CALX на ПК через Steam и Epic Games Store — 4 июня 2026 года. Версии для PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch выйдут позже в этом году. Для ПК уже доступно демо, позволяющее погрузиться в чужеродный мир Сиро.

CALX — это 3D-приключение в духе Metroid и Hyper Light Drifter, где исследование, боевые сражения и головоломки переплетаются с визуальной и музыкальной атмосферой. Игроки отправляются на таинственную планету, где кристаллические структуры и древние технологии рассказывают историю цивилизации Квотов, пострадавшей от загадочного WARP.

Главный инструмент игрока — движение: двойной прыжок, воздушный рывок, левитация и крюк-кошка открывают новые области, а возврат в ранее посещённые локации позволяет находить скрытые пути и секреты. Боевые сцены сочетают ближние удары с дальними выстрелами AFX, а правильные увороты и собранные улучшения дают тактическое преимущество.

Каждая зона Сиро обладает уникальным настроением: от тихой меланхолии до динамичных и напряжённых сражений. Мир рассказывает историю через окружение, а музыка и визуальная стилистика создают гармоничное погружение. Прохождение игры занимает около 10–15 часов, предлагая спокойные и созерцательные моменты наряду с интенсивным действием. CALX обещает стать атмосферным приключением, где исследование и мобильность важнее прямых атак.