Студия True Colors показала геймплей CALX — атмосферного трёхмерного экшен-приключения. Ролик демонстрирует путешествие по планете Сиро, акробатическое передвижение, сканирование окружения и сражения.

Игрок выступит в роли Искателя и отправится исследовать мир, повреждённый загадочным WARP. Среди кристаллических ландшафтов, руин и древних технологий предстоит выяснить, что случилось с цивилизацией квотов.

Герой умеет совершать двойные прыжки, делать рывки, левитировать и пользоваться крюком-кошкой. Окружение помогает находить скрытые пути и секреты, а также предлагает головоломки и схватки с меняющимся темпом.

CALX выйдет двадцать первого января две тысячи двадцать седьмого года.