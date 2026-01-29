Стратегия в реальном времени Calyx вышла в раннем доступе Steam

Студия Studio 568 объявила о выходе своего нового проекта под названием Calyx в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Игра представляет собой стратегию в реальном времени с элементами строительства базы, где игрокам предстоит противостоять необычному врагу в лице агрессивной инопланетной флоры. Релиз в раннем доступе состоялся двадцать девятого января.

Сюжет игры повествует о единственном выжившем на добывающем судне корпорации Avaris. Герой оказывается на поверхности пустынной планеты после пробуждения от векового криосна. Под руководством устаревшего искусственного интеллекта игроку необходимо наладить добычу полезных ископаемых и построить надежную оборону. Основную угрозу представляют каликсы — враждебные растения, которые стремительно захватывают территорию и адаптируются к действиям игрока.

Игровой процесс сочетает в себе классические механики жанра RTS. Пользователям предстоит выстраивать энергетическую систему, устанавливать сборщики ресурсов и перерабатывать руду для получения кредитов. Оборона базы осуществляется при помощи стен и турелей, а для наступательных действий доступно производство боевой техники, включая танки и артиллерию. Важным элементом геймплея является дерево технологий, позволяющее открывать новые здания и улучшения за очки исследования, полученные при защите архивов данных.

На текущем этапе версия раннего доступа включает в себя первую часть сюжетной кампании, состоящую из обучающего уровня и шестнадцати карт. Кроме того, реализован режим Схватка с семью картами, где игроки могут настраивать плотность ресурсов, количество врагов и уровень технологий. В игре предусмотрено пять уровней сложности, а также функционал для обмена семенами генерации карт с друзьями.

Разработчики планируют, что Calyx пробудет в раннем доступе от 6 до 12 месяцев. В будущих обновлениях студия намерена добавить новые биомы, расширить список доступных юнитов и разновидностей врагов, а также продолжить сюжетную кампанию. В игре уже присутствует текстовая локализация на русский язык.