Студия Unchained Games разрабатывающая MMORPG Camelot Unchained представила видео с локацией из леса Иггдра

Разработчики долгожданной игры Camelot Unchained представили новое видео, демонстрирующее лес Иггдра. Этот заснеженный, покрытый соснами регион также является фронтиром викингов, обещая уникальный игровой опыт.

В представленном видео можно увидеть масштабные пейзажи и их особенности. Скалистый, горный фон создает ощущение холода и суровости. Кроме того, в видео показаны здания, статуи и другие детали, которые добавляют игровому миру реализма и глубины.

Несмотря на интересный контент, показанный в видео, часть игроков пока не очень впечатлена. Это связано с длительной разработкой игры и сорванным планом раннего доступа, который был запланирован на 2025 год. Игроки надеются увидеть значительный прогресс в разработке и ждут новых роликов, которые продемонстрируют готовность игры к выпуску.

После такой длительной разработки сообщество ожидает более существенных обновлений и готово поддержать разработчиков, если они смогут показать заметный прогресс. Релиз игры остается без ответа.